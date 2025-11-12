5 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: மளிகைக்கடைக்காரர் கைது

5 வயது சிறுமி பாலியல் வன்கொடுமை: மளிகைக்கடைக்காரர் கைது
x

கோப்புப்படம் 

தினத்தந்தி 12 Nov 2025 1:52 AM IST
t-max-icont-min-icon

சிறுமிக்கு சாக்லெட் தருவதாக கூறி அழைத்துச் சென்று, பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது.

பெங்களூரு,

கர்நாடக மாநிலம் சிக்பள்ளாப்பூர் மாவட்டம் சிட்லகட்டா தாலுகா திப்புரஹள்ளி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் கோபால ரெட்டி. இவர் அப்பகுதியில் மளிகைக்கடை நடத்தி வருகிறார். இந்த நிலையில் தனது கடைக்கு வந்த 5 வயது சிறுமிக்கு சாக்லெட் தருவதாக கூறி அழைத்துச் சென்று, பாலியல் வன்கொடுமை செய்ததாக கூறப்படுகிறது. இதையடுத்து சிறுமி தனது வீட்டுக்கு சென்றுள்ளாள். அவளது உடலில் காயங்கள் இருந்துள்ளன. இதை பார்த்த அவளது பெற்றோர்கள், சிறுமியிடம் கேட்டனர்.

அப்போது தான் சிறுமியை, கோபால ரெட்டி பாலியல் பலாத்காரம் செய்தது தெரியவந்தது. இதையடுத்து சம்பவம் பற்றி பெற்றோர், சிட்லகட்டா போலீசில் புகார் அளித்தனர். அதன்பேரில் போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து போக்சோ வழக்கில் கோபால ரெட்டியை அதிரடியாக கைது செய்தனர். மேலும் அவரிடம் விசாரணை நடைபெற்று வருகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X