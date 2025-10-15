பீகார் தேர்தல்: 57 வேட்பாளர்களை அறிவித்தார் நிதிஷ் குமார்
முதல்கட்ட தேர்தலை சந்திக்கும் 121 தொகுதிகளில் 17-ந்தேதி வேட்புமனு தாக்கல் முடிவடைகிறது.
பாட்னா,
பீகார் சட்டசபை தேர்தல் அடுத்த மாதம் 6 மற்றும் 11-ந்தேதிகளில் இரு கட்டங்களாக நடக்கிறது. 14-ந்தேதி வாக்கு எண்ணிக்கை நடக்கிறது. இதையொட்டி, பாஜக-ஐக்கிய ஜனதாதளம் அடங்கிய தேசிய ஜனநாயக கூட்டணியில் கடந்த 12-ந்தேதி தொகுதி பங்கீடு அறிவிக்கப்பட்டது. மொத்தம் உள்ள 243 தொகுதிகளில், இரு கட்சிகளும் தலா 101 தொகுதிகளில் போட்டியிடுகின்றன.
மத்திய மந்திரி சிராக் பஸ்வான் தலைமையிலான லோக் ஜனசக்தி (ராம்விலாஸ்) உள்ளிட்ட சிறிய கட்சிகளுக்கும் இடங்கள் ஒதுக்கப்பட்டுள்ளன. முதல்கட்ட தேர்தலை சந்திக்கும் 121 தொகுதிகளில் 17-ந்தேதி வேட்புமனு தாக்கல் முடிவடைகிறது.
இந்நிலையில், மற்ற கட்சிகளை முந்திக்கொண்டு, பாஜக நேற்று முதல்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை வெளியிட்டது. 71 தொகுதிகளுக்கு வேட்பாளர்களை அறிவித்தது. துணை முதல்-மந்திரி சாம்ராட் சவுத்ரி தாராபூர் வேட்பாளராக நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். மற்றொரு துணை முதல்-மந்திரி விஜய்குமார் சின்ஹா, லக்கிசாரை தொகுதியில் மீண்டும் நிறுத்தப்பட்டுள்ளார். சுமார் 10 எம்.எல்.ஏ.க்களுக்கு மீண்டும் டிக்கெட் வழங்கப்படவில்லை.
இந்த நிலையில், பீகார் தேர்தலில் 57 வேட்பாளர்களை கொண்ட முதற்கட்ட வேட்பாளர் பட்டியலை ஐக்கிய ஜனதா தளம் வெளியிட்டுள்ளது. மீதமுள்ள 44 வேட்பாளர்கள் விவரம் விரைவில் வெளியிடப்படும் என் ஜே.டி.யு தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
57 வேட்பாளர்களின் விவரம்:-
1. அலமநகர் - நரேந்திர நாராயண் யாதவ்
2. பிஹர்கஞ்ச் - நிரஞ்சன் குமார் மேத்தா
3. சிங்கேஷ்வர் (எஸ்சி) - ரமேஷ் ரிஷிடேவ்
4. மதேபுரா - கவிதா சாஹு
5. சோன்பர்சா (எஸ்சி) - ரத்னேஷ் சதா
6. மஹிஷி - குன்ஜேஷ்வர் சாஹ்
7. குஷேஷ்வர் அஸ்தான் (எஸ்சி) - அதிரேக் குமார்
8. பெனிப்பூர் - வினய் குமார் சௌதரி
9. தர்பங்கா ரூரல் - ஈஷ்வர் மண்டல்
10. பகதூர் பூர் - மதன் சாஹ்னி
11. கயா காட் - கோமல் சிங்
12. மீனாப்பூர் - அஜய் குஷ்வாஹா
13. சக்ரா (எஸ்சி) - ஆதித்யா குமார்
14. காந்தி - அஜித் குமார்
15. குச்சாய்கோட் - ஸ்ரீ அமரேந்திர குமார் பாண்டியா
16. போரே (எஸ்சி) - சுனில் குமார்
17. ஹத்துவா - ராம்சேவக் சிங்
18. பராரியா - மன்ஜித் சிங்
19. ஜிராய் - பீஷ்ம குஷ்வாஹா
20. ரகுநாத்பூர் - விகாஸ் குமார் சிங் என்ற ஜிஷு சிங்
21. பதாரியா - இந்திர்தேவ் படேல்
22. மஹாராஜ்கஞ்ச் - ஹேம் நாராயண் சாஹ்
23. எக்மா - குமல் சிங்
24. மன்ஜி - ரந்தீர் சிங்
25. பார்சா - சோட்டே லால் ராய்
26. வைஷாலி - சித்தார்த் படேல்
27. ராஜபகார் (எஸ்சி) - மகேந்திர ராம்
28. மஹனார் - உமேஷ் சிங் குஷ்வாஹா
29. கல்யாண்பூர் (எஸ்சி) - மகேஷ்வர் ஹஜாரி
30. வாரீஸ்நகர் - மஞ்சிரிக் மிருணால்
31. சமஸ்திபூர் - அஸ்வமேத் தேவி
32. மோர்கா - வித்யசாகர் சிங் நிஷாத்
33. சராய்ரஞ்சன் - விஜய் குமார் சௌதரி
34. விபூதிபூர் - ரவீனா குஷ்வாஹா
35. ஹசன் பூர் - ராஜ் குமார் ராய்
36. செரியா பரியார்பூர் - அபிஷேக் குமார்
37. மத்திஹானி - ராஜ்குமார் சிங்
38. அலாவுலி (எஸ்சி) - ராமச்சந்திர சதா
39. ககரியா - பாப்லு மண்டல்
40. பெல்டோர் - பன்னா லால் படேல்
41. ஜமால்பூர் - நசிகேதா மண்டல்
42. சூர்யாகர்ஹா - ராமநந்த மண்டல்
43. ஷேக்த்புரா - ரந்தீர் குமார் சோனி
44. பார்ஹ்பிஹா - குமார் புஷ்பஞ்சய்
45. அஸ்தவான் - ஜிதேந்திர குமார்
46. ராஜ்கிர் (எஸ்சி) - கௌஷல் கிஷோர்
47. இஸ்லாம்பூர் - ருஹெல் ரஞ்சன்
48. ஹில்சா - கிருஷ்ணா முராரி சரண் என்ற பிரேம் மு
49. நாளந்தா - ஸ்ரவன் குமார்
50. ஹர்னாட் - ஹரநாராயண் சிங்
51. மோகமா - அனந்த் சிங்
52. புல்வாரி (எஸ்சி) - ஷியாம் ராஜாக்
53. மசௌரி (எஸ்சி) - அருண் மஞ்ச்ஹி
54. சந்தேஷ் - ராதா சரண் சாஹ்
55. ஜகதீஷ்பூர் - பகவான் சிங் குஷ்வாஹா
56. டும்ரான் - ராகுல் சிங்
57. ராஜ்பூர் (எஸ்சி) - சந்தோஷ் குமார் நிரலா