எகிப்து வெளியுறவுத்துறை மந்திரி இந்தியா வருகை; பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு

எகிப்து வெளியுறவுத்துறை மந்திரி இந்தியா வருகை; பிரதமர் மோடியுடன் சந்திப்பு
x
தினத்தந்தி 17 Oct 2025 5:59 PM IST
t-max-icont-min-icon

எகிப்து வெளியுறவுத்துறை மந்திரி பதர் அப்துல்லாதி.

டெல்லி,

எகிப்து வெளியுறவுத்துறை மந்திரி பதர் அப்துல்லாதி. இவர் அரசு முறை பயணமாக இந்தியா வந்துள்ளார். அவர் இந்தியா - எகிப்து இருதரப்பு பேச்சுவார்த்தையில் பங்கேற்கிறார். இந்த பேச்சுவார்த்தையின்போது இருநாடு உறவு, வர்த்தகம், முதலீடு உள்பட பல்வேறு விவகாரங்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட உள்ளது.

இந்நிலையில், பதர் அப்துல்லாதி பிரதமர் மோடியை இன்று சந்தித்தார். பிரதமர் அலுவலகத்தில் இந்த சந்திப்பு நடைபெற்றது. இந்த சந்திப்பின்போது , காசாவில் போர் நிறுத்தம், காசா அமைதி ஒப்பந்தம் ஏற்பட முக்கிய பங்காற்றிய எகிப்து அதிபர் எல் சிசிக்கு பாராட்டுகளை தெரிவிப்பதாக பதர் அப்துல்லாதியிடம் பிரதமர் மோடி கூறினார். மேலும், இந்தியா - எகிப்து உறவு மேலும் வலிமையடைந்து மக்களுக்கும், மனிதத்திற்கும் பலன் அளிக்கும் என்று பிரதமர் மோடி தெரிவித்தார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X