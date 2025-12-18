‘தைரியம் இருந்தால் ரூபாய் நோட்டில் இருந்து காந்தி படத்தை நீக்குங்கள்’ - பா.ஜ.க.விற்கு டி.கே.சிவக்குமார் சவால்

‘தைரியம் இருந்தால் ரூபாய் நோட்டில் இருந்து காந்தி படத்தை நீக்குங்கள்’ - பா.ஜ.க.விற்கு டி.கே.சிவக்குமார் சவால்
x
தினத்தந்தி 18 Dec 2025 7:31 PM IST
t-max-icont-min-icon

மகாத்மா காந்தியின் அடையாளத்தையும், வரலாற்றையும் அழிக்க முடியாது என டி.கே.சிவக்குமார் தெரிவித்துள்ளார்.

பெங்களூரு,

காங்கிரஸ் தலைமையிலான ஐக்கிய முற்போக்கு கூட்டணி அரசால் கடந்த 2005-ம் ஆண்டு ‘மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டம்’ கொண்டுவரப்பட்டது. 100 நாள் வேலை திட்டம் என்று அழைக்கப்படும் இந்த திட்டத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து பல குறைபாடுகள் கூறப்பட்டாலும், இந்த திட்டத்தின் மூலம் கிராமப்புறங்களில் பல உள்கட்டமைப்பு வசதிகள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த நிலையில், மகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதி திட்டத்திற்கு பதிலாக ‘விக்சித் பாரத் ரோஜ்கர்-அஜீவிகா மிஷன் (கிராமின்)’ அதாவது, ஊரக வேலைத்திட்டம் மசோதாவை மத்திய வேளாண் மற்றும் ஊரக வளர்ச்சித்துறை மந்திரி சிவராஜ் சிங் சவுகான் மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார். எதிர்க்கட்சியினரின் கடும் அமளிக்கு இடையே ‘விபி-ஜி ராம்ஜி’ என்று அழைக்கப்படும் இந்த மசோதா மக்களவையில் நிறைவேற்றப்பட்டது.

மத்திய அரசின் இந்த நடவடிக்கைக்கு ‘இந்தியா’ கூட்டணி கட்சியினர் கடும் எதிர்ப்பு தெரிவித்து வரும் நிலையில், கர்நாடாக துணை முதல்-மந்திரி டி.கே.சிவக்குமார் இது குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசியபோது, “மகாத்மா காந்தியின் அடையாளத்தையும், வரலாற்றையும் அழிக்க முடியாது. பா.ஜ.க.விற்கு தைரியம் இருந்தால் ரூபாய் நோட்டில் உள்ள காந்தியின் படத்தை நீக்கட்டும். அதை அவர்களால் செய்ய முடியாது” என்று தெரிவித்தார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X