இந்திய அரசியலமைப்பு தினம்: ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் பெருமை மிக்க நாள் - பிரதமர் மோடி
பின்தங்கிய குடும்பத்திலிருந்து வந்த தன்னைப் போன்ற ஒருவர், அரசாங்கத் தலைவராக பணியாற்ற அரசியலமைப்பின் சக்தி உதவியதாக பிரதமர் மோடி தெரிவித்துள்ளார்.
புதுடெல்லி,
இந்திய அரசியலமைப்பு தினத்தை ஒட்டி நாட்டு மக்களுக்கு பிரதமர் மோடி கடிதம் எழுதி உள்ளார்.
இதுதொடர்பான அந்த கடிதத்தில் கூறியிருப்பதாவது:-
நவம்பர் 26ம் தேதி என்பது ஒவ்வொரு இந்தியருக்கும் மிகுந்த பெருமை சேர்க்கும் நாள். 1949 ஆம் ஆண்டு இதே நாளில்தான் அரசியலமைப்புச் சபை இந்திய அரசியலமைப்பை ஏற்றுக்கொண்டது, இது நாட்டின் முன்னேற்றத்தை தெளிவுடனும் உறுதியுடனும் தொடர்ந்து வழிநடத்தும் ஒரு புனித ஆவணமாகும். அதனால்தான், கிட்டத்தட்ட ஒரு தசாப்தத்திற்கு முன்பு, 2015 ஆம் ஆண்டில், தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணி அரசாங்கம் நவம்பர் 26 ஆம் தேதியை அரசியலமைப்பு தினமாகக் கொண்டாட முடிவு செய்தது.
நமது அரசியலமைப்பின் சக்திதான், ஒரு எளிய மற்றும் பொருளாதார ரீதியாக பின்தங்கிய குடும்பத்திலிருந்து வந்த என்னைப் போன்ற ஒருவர், 24 ஆண்டுகளுக்கும் மேலாக தொடர்ந்து அரசாங்கத் தலைவராகப் பணியாற்ற உதவியது. 2014 ஆம் ஆண்டில், நான் முதன்முறையாக நாடாளுமன்றத்திற்கு வந்து, ஜனநாயகத்தின் மிகப்பெரிய கோவிலின் படிகளைத் தொட்டு வணங்கிய தருணங்களை நான் இன்னும் நினைவில் வைத்திருக்கிறேன்.
மீண்டும், 2019 ஆம் ஆண்டில், தேர்தல் முடிவுகளுக்குப் பிறகு, நான் சம்விதான் சதனின் மைய மண்டபத்திற்குள் நுழைந்தபோது, நான் வணங்கி, மரியாதைக்குரிய அடையாளமாக அரசியலமைப்பை என் நெற்றியில் வைத்தேன். இந்த அரசியலமைப்பு என்னைப் போலவே பலருக்கும் கனவு காணும் சக்தியையும், அதை நோக்கிச் செயல்படுவதற்கான பலத்தையும் அளித்துள்ளது.
அரசியலமைப்பு தினத்தன்று, அரசியலமைப்புச் சட்டத்தை உருவாக்குவதில் பங்களித்த டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தலைமையிலான அரசியலமைப்புச் சட்ட சபையின் அனைத்து ஊக்கமளிக்கும் உறுப்பினர்களையும் நினைவு கூர்கிறோம். வரைவுக் குழுவிற்குத் தலைமை தாங்கிய டாக்டர் பாபாசாகேப் அம்பேத்கரின் முயற்சிகளை நினைவு கூர்கிறோம். அரசியலமைப்புச் சபையின் பல புகழ்பெற்ற பெண் உறுப்பினர்கள் தங்கள் சிந்தனைமிக்க தலையீடுகள் மற்றும் தொலைநோக்குப் பார்வைகளால் அரசியலமைப்பை வளப்படுத்தினர்.
இந்த ஆண்டு அரசியலமைப்பு தினம் பல காரணங்களுக்காக சிறப்பு வாய்ந்தது. சர்தார் வல்லபாய் படேல் மற்றும் பகவான் பிர்சா முண்டா ஆகிய இரு அசாதாரண ஆளுமைகளின் 150வது பிறந்தநாளை இது குறிக்கிறது. இருவரும் நமது நாட்டிற்கு மகத்தான பங்களிப்புகளைச் செய்தனர். சர்தார் படேலின் தொலைநோக்குத் தலைமை இந்தியாவின் அரசியல் ஒற்றுமையை உறுதி செய்தது.
அவரது உத்வேகமும் உறுதியான துணிச்சலுமே பிரிவு 370 மற்றும் 35(A) க்கு எதிராக செயல்பட எங்கள் நடவடிக்கைகளை வழிநடத்தியது. இந்திய அரசியலமைப்புச் சட்டம் இப்போது ஜம்மு & காஷ்மீரில் முழுமையாக அமலில் உள்ளது, மக்களுக்கு, குறிப்பாக பெண்கள் மற்றும் ஓரங்கட்டப்பட்ட சமூகங்களுக்கு அனைத்து அரசியலமைப்பு உரிமைகளையும் உறுதி செய்கிறது. பகவான் பிர்சா முண்டாவின் வாழ்க்கை, நமது பழங்குடி சமூகங்களுக்கு நீதி, கண்ணியம் மற்றும் அதிகாரமளிப்பதை உறுதி செய்வதற்கான இந்தியாவின் உறுதியைத் தொடர்ந்து ஊக்குவிக்கிறது.
இந்த ஆண்டு, வந்தே மாதரத்தின் 150வது ஆண்டு நிறைவையும் நாம் கொண்டாடுகிறோம், அதன் வார்த்தைகள் காலங்காலமாக இந்தியர்களின் கூட்டு உறுதியுடன் எதிரொலிக்கின்றன. அதே நேரத்தில், ஸ்ரீ குரு தேக் பகதூர் ஜியின் 350வது தியாகி நினைவு தினத்தையும் நாம் நினைவுகூருகிறோம், அவரது வாழ்க்கையும் தியாகமும் நம்மை தைரியம், இரக்கம் மற்றும் வலிமையால் தொடர்ந்து ஒளிரச் செய்கின்றன.
இந்த நூற்றாண்டு தொடங்கி 25 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டன. இப்போதிலிருந்து இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மேல், காலனித்துவ ஆட்சியிலிருந்து விடுதலை பெற்று 100 ஆண்டுகளைக் கொண்டாடுவோம். 2049 ஆம் ஆண்டில், அரசியலமைப்பு ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு நூறு ஆண்டுகள் ஆகின்றன. நாம் உருவாக்கும் கொள்கைகள், இன்று நாம் எடுக்கும் முடிவுகள் மற்றும் நமது கூட்டு நடவடிக்கைகள் வரவிருக்கும் தலைமுறைகளின் வாழ்க்கையை வடிவமைக்கும்.
இதனால் ஈர்க்கப்பட்டு, ஒரு வீர பாரதம் என்ற கனவை நனவாக்க நாம் முன்னேறும்போது, நமது தேசத்திற்கான நமது கடமைகளை எப்போதும் நம் மனதில் முதன்மையாக வைக்க வேண்டும்.
நமது நாடு நமக்கு நிறைய கொடுத்துள்ளது, இது உள்ளிருந்து ஆழ்ந்த நன்றியுணர்வை வெளிப்படுத்துகிறது. மேலும், இந்த உணர்வுடன் நாம் வாழும்போது, நமது கடமைகளை நிறைவேற்றுவது நமது இயல்பின் ஒருங்கிணைந்த பகுதியாக மாறும். நமது கடமைகளை நிறைவேற்ற, ஒவ்வொரு பணியிலும் நமது முழு திறனையும் அர்ப்பணிப்பையும் செலுத்துவது கட்டாயமாகிறது.
நமது ஒவ்வொரு செயலும் அரசியலமைப்பையும், தேசிய இலக்குகளையும் நலன்களையும் மேலும் வலுப்படுத்த வேண்டும். நமது அரசியலமைப்பை உருவாக்கியவர்கள் கற்பனை செய்த கனவுகளை நிறைவேற்றுவது நமது பொறுப்பு. இந்தக் கடமை உணர்வுடன் நாம் செயல்படும்போது, நமது நாட்டின் சமூக மற்றும் பொருளாதார முன்னேற்றம் பன்மடங்கு பெருகும்.
நமது அரசியலமைப்பு நமக்கு வாக்களிக்கும் உரிமையை வழங்கியுள்ளது. குடிமக்களாக, நாம் பதிவுசெய்யப்பட்ட தேசிய, மாநில மற்றும் உள்ளூர் தேர்தல்களில் வாக்களிக்கும் வாய்ப்பை ஒருபோதும் தவறவிடாமல் இருப்பது நமது கடமை. மற்றவர்களை ஊக்குவிக்கும் வகையில், 18 வயது நிரம்பிய இளைஞர்களைக் கொண்டாட ஒவ்வொரு நவம்பர் 26 ஆம் தேதியும் பள்ளிகள் மற்றும் கல்லூரிகளில் சிறப்பு விழாக்களை ஏற்பாடு செய்வது பற்றி நாம் சிந்திக்கலாம். இதன் மூலம் நமது முதல் முறையாக வாக்காளர்கள் மாணவர்களாக இருப்பதோடு மட்டுமல்லாமல், தேசத்தைக் கட்டியெழுப்பும் செயல்பாட்டில் தாங்களும் தீவிரமாக பங்கேற்பவர்கள் என்பதை உணருவார்கள்.
நமது இளைஞர்களை பொறுப்புணர்வையும் பெருமையையும் ஊக்குவிக்கும்போது, அவர்கள் தங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் ஜனநாயகத்தின் மதிப்புகளுக்கு உறுதியுடன் இருப்பார்கள். இந்த அர்ப்பணிப்பு உணர்வு ஒரு வலுவான தேசத்தின் அடித்தளமாகும்.
இந்த அரசியலமைப்பு தினத்தில், இந்த மகத்தான நாட்டின் குடிமக்களாக நமது கடமைகளை நிறைவேற்றுவதற்கான நமது உறுதிமொழியை மீண்டும் உறுதிப்படுத்துவோம். அவ்வாறு செய்வதன் மூலம், வளர்ச்சியடைந்து அதிகாரம் பெற்ற ஒரு விசித் பாரதத்தை கட்டியெழுப்புவதற்கு நாம் அனைவரும் அர்த்தமுள்ள பங்களிக்க முடியும்.
இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.