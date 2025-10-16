இந்த ஆண்டு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் 2 நாட்கள் மட்டுமே சொர்க்கவாசல் தரிசனம்

இந்த ஆண்டு திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் 2 நாட்கள் மட்டுமே சொர்க்கவாசல் தரிசனம்
திருப்பதி ஏழுமலையான் கோவிலில் இந்த ஆண்டுக்கான வைகுண்ட ஏகாதசி விழா வருகிற டிசம்பர் மாதம் 30-ந்தேதி நடக்கிறது. அதையொட்டி கோவிலில் வைகுண்ட ஏகாதசி, துவாதசி ஆகிய 2 நாட்கள் மட்டுமே சொர்க்க வாசல் திறந்து வைக்கப்படுகிறது. அதன் வழியாக பக்தர்கள் சென்று சாமி தரிசனம் செய்ய அனுமதி வழங்கப்பட உள்ளது.
கடந்த ஒய்.எஸ்.ஆர். காங்கிரஸ் கட்சி ஆட்சி காலத்தில் 2020-ம் ஆண்டு முதல் 10 நாட்கள் சொர்க்க வாசல் தரிசன நடைமுறையை தொடர்ந்தனர். இது ஆகம சாஸ்திரபடி விரோதமானது என்று சிலர் கருத்து தெரிவித்தனர். இதையடுத்து இந்த நடவடிக்கையை தேவஸ்தானம் எடுத்துள்ளது.
