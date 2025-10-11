‘ஆபரேஷன் சிந்தூரை நிறுத்தியதாக டிரம்ப் 50-வது முறை கூறிவிட்டார்’ - காங்கிரஸ் சாடல்

'ஆபரேஷன் சிந்தூரை நிறுத்தியதாக டிரம்ப் 50-வது முறை கூறிவிட்டார்' - காங்கிரஸ் சாடல்
தினத்தந்தி 11 Oct 2025 3:33 AM IST (Updated: 11 Oct 2025 3:50 AM IST)
டிரம்ப் பேசும் வீடியோ காட்சியை ஜெய்ராம் ரமேஷ் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் பதிவிட்டுள்ளார்.

புதுடெல்லி,

காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய பொதுச்செயலாளர் மற்றும் தகவல் தொடர்பு பொறுப்பாளர் ஜெய்ராம் ரமேஷ், நேற்று ‘எக்ஸ்’ வலைத்தள பதிவில் கூறி இருப்பதாவது:-

“பிரதமர் மோடி நாள் முழுவதும் இங்கிலாந்து பிரதமருடன் பேசி ஜனாதிபதி டிரம்புக்கு பாராட்டு செய்திகளை அனுப்பிக்கொண்டிருந்தார். ஆனால் அதே நேரத்தில் பின்லாந்து ஜனாதிபதி அலெக்சாண்டர் ஸ்டப் உடனான சந்திப்பின்போது,​ ஜனாதிபதி டிரம்ப், வர்த்தகம் மற்றும் வரிகளை தனது பிரம்மாஸ்திரமாகப் பயன்படுத்தி ஆபரேஷன் சிந்தூரை நிறுத்தியதாக 50-வது முறையாக கூறிவிட்டார். விரைவில் அவர் ஒரு சதம் அடிக்க நீண்ட காலம் ஆகாது.”

இவ்வாறு அவர் குறிப்பிட்டு உள்ளார். மேலும், டிரம்ப் பேசும் வீடியோ காட்சியையும் இணைத்து ‘எக்ஸ்’ அவர் பதிவிட்டுள்ளார்.

