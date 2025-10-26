சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் ஏரிகளில் 79.34 சதவீதம் நீர் இருப்பு
5 ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவான 11.757 டி.எம்.சி.யில், தற்போது 9.328 டி.எம்.சி. நீர் இருப்பு உள்ளது.
சென்னை,
சென்னைக்கு குடிநீர் வழங்கும் 5 ஏரிகளில் 79.34 சதவீதம் நீர் இருப்பு உள்ளது. சென்னையில் உள்ள பொதுமக்களுக்கு தேவையான குடிநீர் தேவையை தீர்க்கும் வகையில், செம்பரம்பாக்கம், புழல், பூண்டி, சோழவரம் மற்றும் கண்ணன்கோட்டை ஆகிய 5 ஏரிகள் உள்ளன.
இந்நிலையில், தமிழகத்தில் வடகிழக்கு பருவமழை, கடந்த 16-ந்தேதி தொடங்கியது. இதனை முன்னிட்டு, பல்வேறு இடங்களிலும் கனமழை பெய்து வருகிறது. இதனால் அணைகள், நீர்நிலைகள் விரைவாக நிரம்பி வருகின்றன.
இந்த 5 முக்கிய ஏரிகளிலும் மொத்தம் 79.34 சதவீதம் நீர் இருப்பு இருக்கிறது என தகவல் தெரிவிக்கின்றது. இந்த 5 ஏரிகளின் மொத்த கொள்ளளவான 11.757 டி.எம்.சி.யில், தற்போது 9.328 டி.எம்.சி. நீர் இருப்பு உள்ளது. இதன்படி, செம்பரம்பாக்கம் - 79.7 சதவீதம், புழல் - 81.51 சதவீதம், பூண்டி - 80.84 சதவீதம், சோழவரம் - 63.09 சதவீதம், கண்ணன்கோட்டை - 87.8 சதவீதம் என்ற அளவில் நீர் இருப்பு உள்ளது.