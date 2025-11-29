பா.ஜ.க. வெற்றி பெற தேர்தல் பத்திர நன்கொடை திட்டம் பெரும் துணையாக இருக்கிறது - செல்வப்பெருந்தகை
பா.ஜ.க.வினர் புனிதர் வேஷம் போடுவதை நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள் என செல்வப்பெருந்தகை தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை,
காங்கிரஸ் கட்சியின் மாநில தலைவர் செல்வப்பெருந்தகை வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது;-
“மத்திய பா.ஜ.க. ஆட்சி அமைந்ததும் பல்வேறு திட்டங்களில் கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களுக்கு தொடர்ந்து சலுகைகள் வழங்கப்பட்டு வருகிறது. அத்தகைய சலுகைகளுக்கு கைமாறாக தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலம் பா.ஜ.க.வுக்கு நன்கொடை குவிந்து வருகிறது. கடந்த 2019 முதல் 2024 ஆம் ஆண்டு வரை மொத்தம் 6,060 கோடி ரூபாய் நன்கொடையாக பா.ஜ.க. கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களிடமிருந்து பெற்றிருக்கிறது. இது கார்ப்பரேட் நிறுவனங்களின் மொத்த தேர்தல் பத்திர நன்கொடையில் 47.5 சதவிகிதமாகும்.
கடந்த ஆண்டு பிப்ரவரி 29 ஆம் தேதி பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையிலான மத்திய அரசு உள்நாட்டில் செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி செய்வதை ஊக்குவிக்கும் வகையில் 3 செமி கண்டக்டர் ஆலைகளுக்கு அனுமதி வழங்கியது. இவற்றில் 2 ஆலைகள் டாடா குழுமத்தை சேர்ந்தவை. செமி கண்டக்டர் உற்பத்தியை ஊக்குவிக்க மத்திய அரசு மானியம் வழங்குகிறது.
இதன்மூலம் டாடா குழுமத்தின் 2 ஆலைகளுக்கான மானியம் ரூபாய் 44 ஆயிரத்து 203 கோடி. நரேந்திர மோடி அமைச்சரவை ஒப்புதல் அளித்து நான்கு வாரங்களுக்குப் பிறகு மத்திய பா.ஜ.க. அரசு டாடா குழுமத்திற்கு வழங்கப்பட்ட மானியத்திற்கு கைமாறாக தேர்தல் பத்திரங்கள் மூலமாக ரூபாய் 758 கோடியை நன்கொடையாக வழங்கியுள்ளது.
இது 2024 மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்னதாக ஏப்ரல் மாதத்தில் பா.ஜ.க.வுக்கு வழங்கப்பட்ட நன்கொடையாகும். இதுவரை தேர்தல் ஆணையத்திடம் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட தகவல்களின் அடிப்படையில் 2023-24 ஆம் நிதியாண்டில் வழங்கப்பட்ட பிற அரசியல் கட்சியின் நன்கொடையை விட இது அதிகமானதாகும்.
செமி கண்டக்டர் உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய் மானியத்தை மேற்கண்ட திட்டம் மூலம் ஒன்றிய அரசு வழங்குகிறது. இதன்படி, மூலதன செலவில் 50 சதவிகிதம் மத்திய அரசு மானியமாக வழங்குகிறது. இதன்படி, டாடா குழுமம் இரண்டு ஆலைகளிலும் ரூபாய் 1.18 லட்சம் கோடி முதலீடு செய்து அந்த முதலீட்டின் ஒரு பகுதி 50 சதவிகிதம் ஒன்றிய அரசின் மானியத்தால் ஈடுகட்டப்படுகிறது. செமி கண்டக்டர் ஆலை அனுமதிக்கு பிறகுதான் இந்த மானியம் வழங்கப்பட்டுள்ளது.
கடந்த மக்களவை தேர்தலுக்கு முன்னதாக 2023-24 ஆம் நிதியாண்டில் ரூபாய் 2244 கோடியை பா.ஜ.க. தேர்தல் பத்திர நன்கொடையாக பெற்றுள்ளது. மொத்த நன்கொடையான ரூபாய் 2,544 கோடியில் இது 88 சதவிகிதமாகும். அந்த வகையில் செமி கண்டக்டர் ஆலைக்கு ஒப்புதல் வழங்கியதால் பா.ஜ.க.வுக்கு ரூபாய் 758 கோடி நன்கொடையை டாடா குழுமம் வாரி வழங்கியிருக்கிறது. இது ஊழல் இல்லை என்றால் வேறு எது ஊழல் எனறு பா.ஜ.க. தெளிவுபடுத்த வேண்டும்.
மத்திய பா.ஜ.க. அரசு ஆட்சி அமைந்ததும் நன்கொடையை கருப்புப் பணமாக பெறுவதை விட தேர்தல் பத்திர நன்கொடையாக ஆட்சி அதிகாரத்தின் மூலம் பெறுகிற அணுகுமுறையை கையாண்டு நன்கொடைகளை குவித்து வருகிறது. ஆளுங்கட்சிக்கு கிடைக்கிற இந்த வாய்ப்பு எதிர்கட்சிகளுக்கு மறுக்கப்படுகிறது.
இதனால் தேர்தல் அரசியல் களம் சமநிலைத் தன்மையை இழந்து பா.ஜ.க. வெற்றி பெறுவதற்கு தேர்தல் பத்திர நன்கொடை திட்டம் பெரும் துணையாக இருக்கிறது. இதன்மூலம் பா.ஜ.க.வின் தேர்தல் பத்திர நன்கொடை ஊழல் அம்பலமாகியுள்ளது. இனியும் பா.ஜ.க.வினர் புனிதர் வேஷம் போடுவதை நாட்டு மக்கள் ஏற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள்.”
இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.