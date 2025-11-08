சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் மாற்றம்

சென்னை எழும்பூர் - கொல்லம் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் மாற்றம்
x
தினத்தந்தி 8 Nov 2025 10:47 PM IST
t-max-icont-min-icon

சென்னை எழும்பூரில் இருந்து கொல்லம் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது

சென்னை,

தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-

பயணிகளின் வசதிக்காக சென்னை எழும்பூரில் இருந்து கொல்லம் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலில் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.

அதன்படி, சென்னை எழும்பூரில் இருந்து கொல்லம் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்-06111) வருகிற 14-ந் தேதி முதல் கேரள மாநிலம் சங்கனாச்சேரி ரெயில் நிலையத்தில் ஒரு நிமிடம் நின்று செல்லும். அதே போல, கொல்லத்தில் இருந்து எழும்பூர் வரும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (06112) 15-ந் தேதி முதல் சங்கனாச்சேரியில் நின்று செல்லும்.

சென்னை சென்டிரலில் இருந்து கொல்லம் செல்லும் வாராந்திர எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (06119) வருகிற 19-ந் தேதி முதல் கேரள மாநிலம் சங்கனாச்சேரி ரெயில் நிலையத்தில் ஒரு நிமிடம் நின்று செல்லும். அதே போல, கொல்லத்தில் இருந்து சென்னை சென்டிரல் வரும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (06120) 20-ந் தேதி முதல் சங்கனாச்சேரியில் நின்று செல்லும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X