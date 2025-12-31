சென்னை சென்டிரல் - கும்மிடிப்பூண்டி - கடற்கரை மின்சார ரெயில்களின் நேரம் மாற்றம்
9 மின்சார ரெயில் சேவைகளின் நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது.
கும்மிடிப்பூண்டி,
சென்னை சென்டிரல், கும்மிடிப்பூண்டி, கடற்கரைக்கு செல்லும் ரெயில்களின் நேரத்தை மாற்றியமைத்து புதிய பட்டியலை தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ளது. நாளை (வியாழக்கிழமை) முதல் 9 மின்சார ரெயில் சேவைகளில் நேரம் மாற்றம் செய்யப்பட உள்ளது.
அதன் விவரம் வருமாறு:-
* திருத்தணியில் இருந்து புறப்பட்டு சென்டிரல் செல்லும் மின்சார ரெயில், அரக்கோணத்திற்கு காலை 5.50 மணிக்கு பதிலாக காலை 5.55 மணிக்கு சென்றடையும்.
* திருத்தணியில் இருந்து புறப்பட்டு சென்டிரல் செல்லும் மின்சார ரெயில், அரக்கோணத்திற்கு மதியம் 2.40 மணிக்கு பதிலாக மதியம் 2.55 மணிக்கு சென்றடையும்.
* அரக்கோணத்தில் இருந்து காலை 10 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்டிரல் வரும் மின்சார ரெயில், அதற்கு மாற்றாக காலை 9.55 மணிக்கு அரக்கோணத்தில் இருந்து புறப்படும்.
* சென்னை கடற்கரையில் இருந்து இரவு 8 மணிக்கு புறப்படும் மின்சார ரெயில், இரவு 8.05 மணிக்கு புறப்பட்டு கும்மிடிப்பூண்டி செல்லும்.
* சூலூர்பேட்டையில் இருந்து இரவு 9 மணிக்கு புறப்படும் மின்சார ரெயில், இரவு 9.05 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்டிரல் செல்லும்.
* கும்மிடிப்பூண்டியில் இருந்து இரவு 9.25 மணிக்கு புறப்படும் மின்சார ரெயில், இரவு 9.40 மணிக்கு புறப்பட்டு சென்டிரல் செல்லும்.
செங்கல்பட்டிலிருந்து மாலை 6 மணிக்கு புறப்படும் மின்சார ரெயில் 6.05 மணிக்கும், 6.40 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில் 6.30 மணிக்கும், 10.10 மணிக்கு புறப்படும் ரெயில் 10.20 மணிக்கும் புறப்பட்டு சென்னை கடற்கரை செல்லும். இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.