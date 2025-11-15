தூத்துக்குடியில் குரூஸ் பர்னாந்து பிறந்த நாள் விழா: அமைச்சர் கீதாஜீவன் மரியாதை

தூத்துக்குடியில் குரூஸ் பர்னாந்து பிறந்த நாள் விழா: அமைச்சர் கீதாஜீவன் மரியாதை
x
தினத்தந்தி 15 Nov 2025 4:00 PM IST
t-max-icont-min-icon

தூத்துக்குடி நகர தந்தை என அழைக்கப்படும் ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்து 156வது பிறந்த நாள் விழா தூத்துக்குடியில் நடைபெற்றது.

தூத்துக்குடி

தூத்துக்குடி நகர தந்தை என அழைக்கப்படும் ராவ்பகதூர் குரூஸ் பர்னாந்து 156வது பிறந்த நாள் விழா தூத்துக்குடியில் கொண்டாடப்பட்டது. தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் தூத்துக்குடி எம்.ஜி.ஆர். பூங்கா அருகில் அமைந்துள்ள குரூஸ் பர்னாந்து மணிமண்டபத்தில் உள்ள அவரது உருவச் சிலைக்கு சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சர் கீதாஜீவன், மாவட்ட கலெக்டர் இளம்பகவத், தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி, மாநகராட்சி கமிஷனர் ப்ரியங்கா ஆகியோர் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர். இதுபோல பல்வேறு அரசியல் கட்சியினர், அமைப்பினர் மரியாதை செலுத்தினர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X