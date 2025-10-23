- செய்திகள்
சேந்தமங்கலம் தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ காலமானார்
சேந்தமங்கலம் தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ பொன்னுசாமி மாரடைப்பு காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார்.
சேந்தமங்கலம்,
சேந்தமங்கலம் தொகுதி திமுக எம்.எல்.ஏ பொன்னுசாமி காலமானார். அவருக்கு வயது 74. மாரடைப்பு காரணமாக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்ட பொன்னுசாமி சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்துள்ளார். 2001, 2006 ஆம் ஆண்டுகளில் சேந்தமங்கலம் தொகுதியில் இருந்து எம்.எல்.ஏவாக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார்.
