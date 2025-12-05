தி.மு.க. இளைஞரணி மண்டல கூட்ட ஏற்பாடு: உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆய்வு

தி.மு.க. இளைஞரணி மண்டல கூட்ட ஏற்பாடு: உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆய்வு
தினத்தந்தி 5 Dec 2025 3:12 PM IST
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வன்னியந்தாங்கல் பகுதியில் இம்மாதம் தி.மு.க. இளைஞரணி நிர்வாகிகளின் மண்டல கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது.

திருவண்ணாமலை

திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வன்னியந்தாங்கல் பகுதியில் இம்மாதம் தி.மு.க. இளைஞரணி நிர்வாகிகளின் மண்டல கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது. இந்தக் கூட்டத்தில் 13 மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 1 லட்சம் தி.மு.க. இளைஞரணி நிர்வாகிகள் கலந்துகொள்ள இருக்கின்றனர்.

இந்த நிலையில், இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) துணை முதல்-அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மண்டல கூட்ட ஏற்பாடு பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்தார். இந்த ஆய்வின்போது துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி, அமைச்சர் எ.வ.வேலு உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.

