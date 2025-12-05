தி.மு.க. இளைஞரணி மண்டல கூட்ட ஏற்பாடு: உதயநிதி ஸ்டாலின் ஆய்வு
திருவண்ணாமலை மாவட்டம் வன்னியந்தாங்கல் பகுதியில் இம்மாதம் தி.மு.க. இளைஞரணி நிர்வாகிகளின் மண்டல கூட்டம் நடைபெற இருக்கிறது.
இந்த நிலையில், இன்று (வெள்ளிக்கிழமை) துணை முதல்-அமைச்சர் உதயநிதி ஸ்டாலின் மண்டல கூட்ட ஏற்பாடு பணிகளை நேரில் ஆய்வு செய்தார். இந்த ஆய்வின்போது துணை சபாநாயகர் கு.பிச்சாண்டி, அமைச்சர் எ.வ.வேலு உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் உடன் இருந்தனர்.
