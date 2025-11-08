எர்ணாகுளம் - பெங்களூரு வந்தே பாரத் ரெயிலுக்கு கோவையில் உற்சாக வரவேற்பு

எர்ணாகுளம் - பெங்களூரு வந்தே பாரத் ரெயிலுக்கு கோவையில் உற்சாக வரவேற்பு
x
தினத்தந்தி 8 Nov 2025 7:42 PM IST
t-max-icont-min-icon

தமிழகத்தில் கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய 4 ரெயில் நிலையங்களில் நின்று செல்கிறது.

கோவை,

கேரள மாநிலம் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து கர்நாடக மாநிலம் பெங்களூருவுக்கு வந்தேபாரத் புதிய ரெயிலை பிரதமர் மோடி இன்று காணொலி காட்சி மூலம் தொடங்கி வைத்தார். இந்த ரெயில் தமிழகத்தில் கோவை, திருப்பூர், ஈரோடு, திருப்பூர் ஆகிய 4 ரெயில் நிலையங்களில் நின்று செல்கிறது.

இந்தநிலையில், கேரளா மாநிலம் எர்ணாகுளத்தில் இருந்து புறப்பட்ட வந்தே பாரத் ரெயில், கோவை நிலையம் வந்தது. அப்போது வந்த வந்தேபாரத் ரெயிலுக்கு பயணிகள், அதிகாரிகள், மாணவர்கள் மலர் தூவி உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். அதேபோல, திருப்பூர் ரெயில் நிலையத்திலும் புதிய வந்தே பாரத் ரெயிலுக்கு வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X