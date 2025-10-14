பராமரிப்பு பணிகள்: தென் மாவட்ட ரெயில் சேவைகளில் மாற்றம்
குருவாயூர் - சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் சேவையிலும் மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளது.
திருச்சி,
* மதுரை ரெயில்வே கோட்டத்தில் பல இடங்களில் பராமரிப்பு பணிகள் நடப்பதால் செங்கோட்டை -மயிலாடுதுறை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் வருகிற 16, 17, 18 மற்றும் 22-ந் தேதிகளில் செங்கோட்டையில் இருந்து காலை 6.55 மணிக்கு புறப்பட்டு விருதுநகர், மானாமதுரை, காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
* நாகர்கோவில் மும்பை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் வருகிற 23 மற்றும் 26-ந் தேதிகளில் விருதுநகர், மானாமதுரை, காரைக்குடி வழியாக இயக்கப்பட உள்ளது. இதே போல் கன்னியாகுமரி -ஹவுரா எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலும் இதே வழித்தடத்தில் இயக்கப்பட உள்ளது.
* குருவாயூர் -சென்னை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் வருகிற 15, 16, 17 மற்றும் 21, 22 ஆகிய தேதிகளில் விருதுநகர், மானாமதுரை காரைக்குடி, திருச்சி வழியாக இயக்கப்படும்.
* சென்னை எழும்பூர்- மதுரை வைகை எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் வருகிற 25-ந்் தேதி சென்னையில் இருந்து மதியம் 1.45 மணிக்கு புறப்பட்டு வழியில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் 40 நிமிட நேரம் நிறுத்தப்படும். இதே போல் 28-ந்தேதி 30 நிமிட நேரம் நிறுத்தப்படும்.
* சென்னை எழும்பூர்- தூத்துக்குடி சிறப்பு விரைவு ரெயில் சென்னையில் இருந்து வருகிற 28-ந்தேதி மதியம் 12.30 மணிக்கு புறப்பட்டு வழியில் ஏதாவது ஒரு இடத்தில் 110 நிமிட நேரம் நிறுத்தப்படும்.
இந்த தகவலை திருச்சி கோட்ட ரெயில்வே மக்கள் தொடர்பு அதிகாரி வினோத் தெரிவித்து உள்ளார்.