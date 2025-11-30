எழும்பூரில் பராமரிப்பு பணி: அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும்
சென்னை எழும்பூர் ரெயில் நிலையத்தில் பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெறுவதால் பல்வேறு எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும்.
சென்னை,
தெற்கு ரெயில்வே வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:-
அதன்படி, தஞ்சாவூரில் இருந்து புறப்பட்டு சென்னை எழும்பூர் வரும் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (வண்டி எண்-16866) இன்று (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முதல் டிசம்பர் 4-ந் தேதி வரை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரம் வந்தடையும். அதே தேதியில், கொல்லத்தில் இருந்து புறப்பட்டு எழும்பூர் வரும் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலும் (20636) எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரம் வந்தடையும்.
ராமேசுவரத்தில் இருந்து எழும்பூர் வரும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் (22662, 16752) இன்று முதல் டிசம்பர் 4-ந் தேதி வரை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரம் வந்தடையும். எழும்பூரில் இருந்து தஞ்சாவூர் செல்லும் உழவன் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயிலும் (16865) நாளை (திங்கட்கிழமை) முதல் டிசம்பர் 5-ந் தேதி வரை எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். அதே தேதியில் எழும்பூரில் இருந்து கொல்லம் செல்லும் அனந்தபுரி எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில் (20635) எழும்பூருக்கு பதிலாக தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும். எழும்பூரில் இருந்து ராமேசுவரம் செல்லும் எக்ஸ்பிரஸ் ரெயில்கள் (22661,16751) நாளை முதல் டிசம்பர் 5-ந் தேதி வரை தாம்பரத்தில் இருந்து புறப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.