பராமரிப்பு பணி: சென்னை ரெட்ஹில்ஸ் பகுதியில் நாளை மின்தடை
சென்னை ரெட்ஹில்ஸ் பகுதியில் நாளை மதியம் 2 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
தமிழ்நாடு மின் பகிர்மானக் கழகம் வெளியிட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது:
புதிய 11 கி.வோ. பிரேக்கர் மற்றும் மின்இணைப்புக்கான பணிகள் சென்னை வளர்ச்சி வட்டம் (CDC) மூலமாக 33/11 கி.வோ. ரெட்ஹில்ஸ் துணைமின் நிலையத்தில் நாளை (17.12.2025, புதன்கிழமை) அத்தியாவசிய மற்றும் அவசிய பணி மேற்கொள்ள இருப்பதால் பின்வரும் இடங்களில் காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.
ரெட்ஹில்ஸ்: புதுநகர் 3 மற்றும் 5 வது தெரு, நாரவாரிகுப்பம், தர்காஸ் சாலை, கோமதியம்மன்நகர், ஜே.ஜே.நகர், தீர்த்தகரயாம்பட்டு, பாலவிநாயகர்நகர், விவேக் அக்பர் அவென்யு, பாடியநல்லூர், ஆர்.ஜே.என். காலனி, கும்மனூர், ஜெயதுர்காநகர்.
பாலவாயல், மனிஷ்நகர், கண்ணம்பாளையம், சென்றம்பாக்கம், சிருங்காவூர், பெருங்காவலூர் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.