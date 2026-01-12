சென்னையில் ம.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் - வைகோ அறிவிப்பு

சென்னையில் ம.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் - வைகோ அறிவிப்பு
தினத்தந்தி 12 Jan 2026 1:11 AM IST
எழும்பூரில் 23-ந்தேதி காலை 10 மணிக்கு மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் நடைபெற உள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை,

ம.தி.மு.க. பொதுச்செயலாளர் வைகோ வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் கூறப்பட்டு உள்ளதாவது:-

"ம.தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம் அவைத் தலைவர் ஆடிட்டர் ஆ.அர்ஜூனராஜ் தலைமையில் வருகிற 23-ந்தேதி காலை 10 மணிக்கு சென்னை எழும்பூரில் உள்ள தலைமை அலுவலகமான தாயகத்தில் நடைபெறும்.”

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

