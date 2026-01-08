மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி: திருநெல்வேலியில் இன்று மின்தடை

மாதாந்திர பராமரிப்பு பணி: திருநெல்வேலியில் இன்று மின்தடை
தினத்தந்தி 8 Jan 2026 7:25 AM IST
வள்ளியூர் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட கோட்டைகருங்குளம், கூடங்குளம் துணை மின் நிலையங்களில் இன்று மின்வாரிய மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் நடைபெற உள்ளது.

திருநெல்வேலி

வள்ளியூர் கோட்ட செயற்பொறியாளர் வளன்அரசு வெளியிட்டுள்ள செய்திகுறிப்பில் கூறியிருப்பதாவது:

திருநெல்வேலி மின்பகிர்மான வட்டத்தில், வள்ளியூர் கோட்டத்திற்கு உட்பட்ட கோட்டைகருங்குளம் மற்றும் கூடன்குளம் துணை மின் நிலையங்களில் இன்று (8.1.2026, வியாழக்கிழமை) மின்வாரிய மாதாந்திர பராமரிப்பு பணிகள் செய்திட உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளதால் மேற்சொன்ன துணை மின் நிலையங்களில் மின்விநியோகம் தடை செய்யப்படும். எனவே பின்வரும் ஊர்கள் மற்றும் அதனை சார்ந்த பகுதிகளில் கீழே குறிப்பிட்டுள்ள நேரங்களில் மின்விநியோகம் இருக்காது.

காலை 9 மணி முதல் மதியம் 2 மணி வரை:

கோட்டைகருங்குளம், குமாரபுரம், வாழைதோட்டம், சீலாத்திகுளம், முடவன்குளம், தெற்குகள்ளிகுளம், சமூகரெங்கபுரம், திருவெம்பலாபுரம்.

கூடங்குளம், இடிந்தகரை, இருக்கன்துறை, பொன்னார்குளம், விஜயாபதி, ஆவுடையாள்புரம், தோமையார்புரம், சங்கனேரி, வைராவிகிணறு, தாமஸ்மண்டபம் ஆகிய இடங்களில் மின்தடை செய்யப்படும்.

இவ்வாறு அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

