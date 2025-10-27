சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின் தடை ஏற்படும் இடங்கள்

சென்னையில் நாளை மறுநாள் மின் தடை ஏற்படும் இடங்கள்
தினத்தந்தி 27 Oct 2025 5:55 PM IST
பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.

சென்னை

சென்னையில் 29.10.2025 அன்று காலை 09:00 மணி முதல் மதியம் 2:00 மணி வரை மின் வாரிய பராமரிப்பு பணி காரணமாக கீழ்காணும் இடங்களில் மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும். மதியம் 2:00 மணிக்குள் பராமரிப்பு பணி முடிவடைந்தவுடன் மின் விநியோகம் கொடுக்கப்படும்.

திருமுடிவாக்கம்: எருமையூர், கரஷேர் ஏரியா,கிஸ்கிந்த பிரதான சாலை , ராஜீவ் நகர், இந்திரா நகர், குரு நகர்,விவேகானந்தா நகர், பலந்தண்டலம் , நாகன் தெரு.

