இன்றைய முக்கிய செய்திகள்.. சில வரிகளில்.. 20-01-2026
உள்ளூர் முதல் உலகம் வரை இன்று நடைபெறும் முக்கிய நிகழ்வுகளை உடனுக்கு உடன் இங்கே தெரிந்து கொள்ளலாம்.
- 20 Jan 2026 9:39 AM IST
யு19 உலகக்கோப்பை: தென்ஆப்பிரிக்கா முதல் வெற்றி
16 அணிகள் பங்கேற்கும் 19 வயதுக்குட்பட்டவருக்கான (யு19) ஆண்கள் கிரிக்கெட் உலகக் கோப்பை ஜிம்பாப்வே மற்றும் நமீபியாவில் நடைபெற்று வருகிறது .பிப்ரவரி 7-ந் தேதி வரை இந்த போட்டி நடைபெறுகிறது.
- 20 Jan 2026 9:37 AM IST
ஒலிம்பிக்கில் விளையாடுவதே இலக்கு- ஸ்மித்
ஒலிம்பிக்கில் விளையாடுவதே தனது முக்கிய இலக்கு என ஆஸ்திரேலிய வீரர் ஸ்டீவ் ஸ்மித் தெரிவித்துள்ளார். தற்போது பிக்பாஷ் டி20 லீக் போன்ற தொடர்களில் அபாரமாக விளையாடி வருவதன் மூலம் தனது ஒலிம்பிக் கனவை நோக்கிய பயணத்தைத் தொடர்ந்து வருகிறார்.
- 20 Jan 2026 9:32 AM IST
அசாம் மாநிலத்திற்கான 1 ரூபாய் வடகிழக்கு முழுவதும் பயன் தரும்: முதல்-மந்திரி பிஸ்வா
வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரம் கொண்ட அசாமில் முதலீடு செய்ய வாருங்கள் என டாவோஸ் மாநாட்டில் முதல்-மந்திரி பிஸ்வா பேசினார்.
- 20 Jan 2026 9:30 AM IST
சபரிமலை தங்கம் திருட்டு விவகாரம்: சென்னையில் அமலாக்கத்துறை சோதனை
அம்பத்தூரில் உள்ள நகைக்கடைகள், வேப்பேரி உள்ளிட்ட இடங்களில் அமலாக்கத்துறை சோதனை நடைபெற்று வருகிறது.
- 20 Jan 2026 9:28 AM IST
சிலிண்டர் வெடித்து விபத்து: பலூன் கடை உரிமையாளர் மீது வழக்குப்பதிவு
ஆற்றுத்திருவிழாவில் பலூனுக்கு கியாஸ் நிரப்பும் சிலிண்டர் வெடித்ததில் உடல் சிதறி பெண் பலியானார்.
- 20 Jan 2026 9:26 AM IST
பேச்சுவார்த்தை தோல்வி: சத்துணவு ஊழியர்கள் இன்று முதல் வேலைநிறுத்தம்
அரசுடனான பேச்சுவார்த்தையில் உடன்பாடு ஏற்படாததால் வேலை நிறுத்த போராட்டத்தில் ஈடுபட உள்ளதாக தமிழ்நாடு சத்துணவு ஊழியர் சங்கம் அறிவித்துள்ளது.
- 20 Jan 2026 9:24 AM IST
த.வெ.க. தேர்தல் அறிக்கை குழு இன்று ஆலோசனை
சென்னையில் உள்ள தவெக தலைமை நிலைய செயலகத்தில், இன்று காலை இந்த ஆலோசனை மேற்கொள்ளப்பட உள்ளது.
- 20 Jan 2026 9:23 AM IST
முதல்-அமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் தலைமையில் இன்று தி.மு.க. மாவட்ட செயலாளர்கள் கூட்டம்
தேர்தல் கூட்டணி, பரப்புரை வியூகம் உள்ளிட்டவை குறித்து ஆலோசிக்கப்பட வாய்ப்புள்ளதாக தகவல் வெளியாகி உள்ளது.
- 20 Jan 2026 9:22 AM IST
டெல்டா பாசனத்துக்காக மேட்டூர் அணையில் தண்ணீர் திறப்பு அதிகரிப்பு
காவிரி டெல்டா பாசனத்துக்கு தண்ணீர் திறப்பு வினாடிக்கு 7 ஆயிரம் கனஅடியாக அதிகரிக்கப்பட்டு உள்ளது.
- 20 Jan 2026 9:20 AM IST
சென்னையில் 2 நாட்கள் வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு முகாம்
வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க கால அவகாசம் வரும் 30-ந்தேதி வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது.