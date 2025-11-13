ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு காட்டு யானை பாதுகாப்பாக மறுஇடமாற்றம் - வனத்துறை தகவல்

தினத்தந்தி 13 Nov 2025 9:41 PM IST
கவனமாக திட்டமிடப்பட்ட, அறிவியல் அடிப்படையிலான நடவடிக்கை கோவை வனப் பிரிவால் மேற்கொள்ளப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கோவை,

கோவையில் உள்ள மனித வனவிலங்கு மோதல் பகுதியில் இருந்து ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு காட்டு யானை பாதுகாப்பாக மறுஇடமாற்றம் செய்யப்பட்டதாக வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள செய்திக்குறிப்பில் கூறப்பட்டுள்ளதாவது;-

“தமிழ்நாடு வனத்துறையால் கோயம்புத்தூரில் உள்ள மனித-வனவிலங்கு மோதல் மண்டலத்தில் இருந்து ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்தின் பாதுகாப்பான மற்றும் இயற்கை புகலிடத்திற்கு காட்டு யானை பாதுகாப்பாக இடமாற்றம் செய்யப்பட்டது. கவனமாக திட்டமிடப்பட்ட, அறிவியல் அடிப்படையிலான நடவடிக்கை கோவை வனப் பிரிவால் மேற்கொள்ளப்பட்டது.

வரகாழியர் யானை முகாமில், யானை உணர்திறன், குறைந்தபட்ச தொந்தரவு மற்றும் நிலையான மேற்பார்வையுடன் பராமரிக்கப்பட்டது. மென்மையான-வெளியீட்டு நெறிமுறையின் கீழ் அதன் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட தங்குமிடம், தினசரி கண்காணிப்பு மற்றும் அமைதியான கையாளுதல் முதல் ரேடியோ-காலரிங் மற்றும் சுகாதார மதிப்பீடுகள் வரை, ஒவ்வொரு கட்டமும் கள இயக்குநர் தலைமையிலான உள்ளூர் குழுவால் மிகுந்த கவனத்துடன் மேற்பார்வையிடப்பட்டது.

இக்குழுவில் மாவட்ட வன அலுவலர்கள், வனச்சரகர்கள், அனுபவம் வாய்ந்த யானைப் பாகன்கள் மற்றும் கால்நடை நிபுணர்கள் அடங்குவர். அதன் தொடர்ச்சியான பாதுகாப்பை உறுதி செய்ய உதவும் அத்தியாவசிய பாதுகாப்பு கருவியான ரேடியோ காலர் பொருத்தப்பட்ட யானை, பின்னர் ஆனைமலை புலிகள் காப்பகத்திற்கு பாதுகாப்பாக கொண்டு செல்லப்பட்டது. 12.11.2025 அன்று அமைதியாக காட்டில் மறுஇடமாற்றம் செய்யப்பட்டது.

தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட இடம் வளமான இயற்கை தீவனத்தையும், போதுமான நீர் ஆதாரங்களையும் கொண்ட பகுதியாகும். இது ஒரு சிறந்த வாழ்விடமாக அமைகிறது. காட்டுக்குள் நுழைந்ததும், யானை அமைதியாக மேய்ச்சலைத் தொடங்கியது, மேலும் மெதுவாக யானைகளின் கூட்டத்துடன் காட்டுக்குள் சென்றது. யானையின் நடமாட்ட முறைகளைக் கண்காணிக்க 6 பயிற்சி பெற்ற வன ஊழியர்கள் கொண்ட ஒரு அர்ப்பணிப்புக் குழு நியமிக்கப்பட்டுள்ளது.”

இவ்வாறு அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

