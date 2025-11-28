கீழ் கோர்ட்டு வக்கீல் தலைமை நீதிபதி ஆனார்
53-வது நீதிபதியாக பதவியேற்றிருக்கும் நீதிபதி சூர்யகாந்த் அரியானா மாநிலத்தை சேர்ந்தவர்.
ஒரே நாளில் அதாவது 2019-ம் ஆண்டு மே மாதம் 24-ந்தேதி சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதிகளாக பொறுப்பேற்ற பி.ஆர்.கவாயும், சூர்யகாந்தும் அடுத்தடுத்து தலைமை நீதிபதிகளாக ஆகியிருக்கிறார்கள். நீதிபதி கவாய் சுப்ரீம் கோர்ட்டின் 52-வது தலைமை நீதிபதியாக இந்த ஆண்டு மே மாதம் 14-ந்தேதி பதவியேற்றார். மிக குறுகிய காலமே அதாவது கடந்த 23-ந்தேதி வரை மட்டுமே அவர் தலைமை நீதிபதியாக பதவியில் இருந்தாலும், ஒரு குற்றத்துக்கு மரண தண்டனை மட்டுமே தீர்வாகுமா? என்ற கேள்வியை எழுப்பி, தன்னுடைய பதவிக்காலத்தில் கீழ் கோர்ட்டுகள் விதித்த தீர்ப்புகளில் ஒன்றில் கூட மரண தண்டனையை உறுதி செய்யவில்லை.
பல வழக்குகளில் தூக்கு தண்டனையை 20 ஆண்டுகள், 25 ஆண்டுகள், 30 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை என்று குறைத்திருக்கிறேன் என்று கூறிய அவர் உலகளவில் 70 சதவீதத்துக்கும் அதிகமான நாடுகள் மரண தண்டனை முறையை ஒழித்துள்ளன. எனவே இந்தியாவிலும் ஒரு குற்றத்துக்கு உச்சபட்சமாக மரண தண்டனை வழங்குவது மட்டும் தீர்வாகுமா? என்பதை ஆராயவேண்டும் என்று ஒரு ஆலோசனையை கூறிவிட்டு, தன் பதவியில் இருந்து நீதிபதி கவாய் ஓய்வு பெற்றிருக்கிறார். தனது பதவிக்காலத்தில் 107 நீதிபதிகள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளதையும் பெருமிதத்தோடு நீதிபதி கவாய் தெரிவித்திருக்கிறார்.
53-வது நீதிபதியாக பதவியேற்றிருக்கும் நீதிபதி சூர்யகாந்த் அரியானா மாநிலம் ஹிசார் மாவட்டத்தில் உள்ள பெட்வார் என்ற கிராமத்தில் ஒரு சாதாரண குடும்பத்தில் 5-வது மகனாக பிறந்தார். பள்ளிக்கூடத்தில் இருந்து படிப்பில் சிறந்து விளங்கிய நீதிபதி சூர்யகாந்த், வக்கீல் படிப்பு தேர்வில் முதல் மாணவனாக வெளியே வந்தார்.
மிக இளம் வயதிலேயே வக்கீலான அவர் முதலில் தன் தொழிலை ஒரு சிறிய நகரத்தில் உள்ள கோர்ட்டில் தொடங்கினார். தனது 38-வது வயதிலேயே அரியானா மாநில அட்வகேட் ஜெனரலாக பொறுப்பேற்றார். தொடர்ந்து தனது 42-வது வயதிலேயே பஞ்சாப்-அரியானா ஐகோர்ட்டின் நீதிபதியானார். 2018-ல் இமாசலபிரதேச ஐகோர்ட்டு தலைமை நீதிபதியாகி, 2019-ம் ஆண்டு மே 24-ந்தேதி சுப்ரீம் கோர்ட்டு நீதிபதியாக பொறுப்பேற்றார்.
இப்போது தலைமை நீதிபதியாக பொறுப்பேற்று இருக்கும் நீதிபதி சூர்யகாந்துக்கு பதவிக்காலம் இன்னும் 14 மாதங்கள் இருக்கின்றன. 2027-ம் ஆண்டு பிப்ரவரி 9-ந்தேதி வரை அவருக்கு பதவிக்காலம் இருக்கிறது. அரியானா மாநிலத்தில் இருந்து சுப்ரீம் கோர்ட்டு தலைமை நீதிபதியாக முதலில் அரியணை ஏறியவர் என்ற பெருமைக்கும் சொந்தக்காரர் இவர்தான்.
பொதுவாக தலைமை நீதிபதிகள் ஆங்கிலத்தில்தான் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொள்வார்கள். ஆனால் நீதிபதி சூர்யகாந்த் இந்தியில் பதவி பிரமாணம் எடுத்துக்கொண்டார். சுப்ரீம் கோர்ட்டில் தன்னுடைய முதல் பணியாக நிலுவையில் உள்ள 90 ஆயிரம் வழக்குகளை கணிசமாக குறைப்பதுதான் என்று தெரிவித்த அவர், அதற்காக விரைவான நீதியை பெறும் நேரத்தில் நேர்மையில் இருந்தும் வழுவி விடக்கூடாது என்பதை வெளிப்படையாகவே கூறிவிட்டார். ஏற்கனவே பல முக்கியமான வழக்குகளில் முத்திரை பதித்த தீர்ப்புகளை நீதிபதி என்ற முறையில் வழங்கிய அவர், தலைமை நீதிபதி என்ற முறையில் இப்போது வாக்காளர் சிறப்பு தீவிர திருத்தம் உள்பட பல முக்கியமான வழக்குகள் அவர் முன்பு அணிவகுத்து நிற்கின்றன. அவர் வழங்கப்போகும் தீர்ப்புகளை நாடே எதிர்பார்த்துக்கொண்டு இருக்கிறது.