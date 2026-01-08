2வது டி20; இலங்கை - பாகிஸ்தான் அணிகள் நாளை மோதல்
முதல் டி20 போட்டியில் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அபார வெற்றி பெற்றது.
கொழும்பு,
டி20 உலகக் கோப்பைப் போட்டிகள் வரும் பிப்.7 முதல் மார்ச்.8 வரை இந்தியா, இலங்கையில் நடைபெற இருக்கின்றன. இதற்கிடையில், பாகிஸ்தான் அணி மூன்று டி20 போட்டிகளில் விளையாட இலங்கைக்குச் சுற்றுப் பயணம் செய்கிறது.இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் டி20 போட்டியில் 8 விக்கெட்டுகள் வித்தியாசத்தில் பாகிஸ்தான் அபார வெற்றி பெற்றது.
இந்த நிலையில் இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 2வது ஒருநாள் போட்டி நாளை நடைபெற உள்ளது. நாளை இரவு 7 மணிக்கு போட்டி தொடங்குகிறது.
இந்த போட்டியில் வெற்றி பெற்று தொடரை கைப்பற்ற பாகிஸ்தான் அணி தீவிரம் காட்டும். அதேநேரத்தில் தோல்விக்கு பதிலடி கொடுக்க இலங்கைக்கு அணி விளையாடும்.
