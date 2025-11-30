அயர்லாந்துக்கு எதிரான 3-வது டி20: வங்காளதேச அணியில் நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் சேர்ப்பு

image courtesy:ICC

தினத்தந்தி 30 Nov 2025 2:40 PM IST
அயர்லாந்து - வங்காளதேசம் 3-வது டி20 போட்டி 2-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

டாக்கா,

அயர்லாந்து கிரிக்கெட் அணி வங்காளதேசத்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட டி20 தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில் நடைபெற்றுள்ள 2 போட்டிகளின் முடிவில் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமனில் உள்ளது.

இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளுக்கு தொடர் யாருக்கு என்பதை நிர்ணயிக்கும் 3-வது மற்றும் கடைசி டி20 போட்டி வருகிர 2-ம் தேதி நடைபெற உள்ளது.

இந்நிலையில் இந்த 3-வது போட்டிக்கான வங்காளதேச அணியில் கூடுதல் வீரராக நட்சத்திர ஆல் ரவுண்டர் ஷமிம் ஹொசைன் சேர்க்கப்பட்டுள்ளார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

