முதல் ஒருநாள் போட்டி: தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்திய பாகிஸ்தான்

முதல் ஒருநாள் போட்டி: தென் ஆப்பிரிக்காவை வீழ்த்திய பாகிஸ்தான்
x

Image Courtesy: @ICC

தினத்தந்தி 5 Nov 2025 8:46 AM IST
t-max-icont-min-icon

பாகிஸ்தான் தரப்பில் அதிகபட்சமாக சல்மான் ஆகா 62 ரன் எடுத்தார்.

பைசலாபாத்,

பாகிஸ்தான் - தென் ஆப்பிரிக்கா இடையிலான 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரின் முதல் ஆட்டம் பைசலாபாத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற பாகிஸ்தான் அணியின் கேப்டன் ஷாகீன் அப்ரிடி பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.

அதன்படி முதலில் பேட்டிங் செய்த தென் ஆப்பிரிக்கா 49.1 ஓவர்களில் அனைத்து விக்கெட்டையும் இழந்து 263 ரன்களில் ஆல் அவுட் ஆனது. தென் ஆப்பிரிக்கா தரப்பில் டி காக் 63 ரன் எடுத்தார். பாகிஸ்தான் தரப்பில் அப்ரார் அகமது, நசீம் ஷா தலா 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினர்.

இதனையடுத்து 264 ரன்கள் அடித்தால் வெற்றி என்ற இலக்கை நோக்கி களம் இறங்கிய பாகிஸ்தான் 49.4 ஓவரில் 8 விக்கெட்டை இழந்து 264 ரன் எடுத்து 2 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் திரில் வெற்றி பெற்றது. பாகிஸ்தான் தரப்பில் அதிகபட்சமாக சல்மான் ஆகா 62 ரன் எடுத்தார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X