இந்திய மண்ணில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை காப்பாற்ற அதை செய்தே ஆக வேண்டும் - ஹர்பஜன்

இந்திய மண்ணில் டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை காப்பாற்ற அதை செய்தே ஆக வேண்டும் - ஹர்பஜன்
x
தினத்தந்தி 28 Nov 2025 9:36 PM IST
t-max-icont-min-icon

சொந்த மண்ணில் இந்திய அணி டெஸ்ட் போட்டிகளில் தோல்விகளை சந்தித்து வருகிறது.

மும்பை,

இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி 2 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடரில் விளையாடியது. இதில் 2 போட்டிகளிலும் வெற்றி பெற்ற தென் ஆப்பிரிக்கா தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக கைப்பற்றி இந்தியாவை ஒயிட்வாஷ் செய்தது.

இதில் கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற 2-வது டெஸ்டில் இந்திய அணி 408 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் படுதோல்வியை சந்தித்தது. அதன் வாயிலாக டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் தங்களது மோசமான தோல்வியை இந்தியா பதிவு செய்தது.

இந்திய கிரிக்கெட் அணி 12 ஆண்டுகளாக சொந்த மண்ணில் டெஸ்ட் தொடரை இழக்காமல் வீறுநடை போட்ட அந்த மகத்தான பயணம் கடந்த ஆண்டு அக்டோபர்- நவம்பரில் நியூசிலாந்திடம் 0-3 என்ற கணக்கில் தோற்றதன் மூலம் முடிவுக்கு வந்தது. அடுத்த ஓராண்டுக்குள் மேலும் ஒரு பேரிடி விழுந்துள்ளது. தற்போது தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான டெஸ்ட் தொடரை 2-0 என்ற கணக்கில் முழுமையாக இழந்து ஒயிட்வாஷ் ஆகியுள்ளது. இது இந்திய ரசிகர்களிடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

இந்நிலையில் இந்திய அணியின் இந்தத் தோல்விகளுக்கு ஒரு தலைப்பட்சமாக அமைக்கப்படும் பிட்ச்களே காரணம் என்று முன்னாள் வீரர் ஹர்பஜன் சிங் விமர்சித்துள்ளார். எனவே இந்திய அணி மீண்டும் வெற்றிப் பாதைக்கு திரும்ப 5 நாட்கள் செல்லக்கூடிய பிட்ச்களை அமைக்க வேண்டும் என்றும் அவர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளார்.

இது குறித்து அவர் பேசியது பின்வருமாறு:- “நமக்கு 5 நாட்கள் எப்படி விளையாட வேண்டும் என்பது தெரியவில்லை. இப்போதெல்லாம் நாம் 2 -3 நாட்களில் முடியக்கூடிய பிட்ச்களில் விளையாடுவதற்கு மிகவும் பழகிவிட்டோம். 2011-12க்குப் பிறகு, இதுபோன்ற பல போட்டிகள் நடந்துள்ளன, மிகக்குறைவான போட்டிகள் மட்டுமே ஐந்தாவது நாளுக்குச் செல்கின்றன. இதுபோன்ற பிட்ச்கள் முந்தைய காலங்களில் வழக்கமாக இல்லை.

அதுவே நம்முடைய விராட் கோலி, புஜாரா, ரகானே போன்றவர்களின் சராசரியை 50லிருந்து 35 - 40க்கு குறைத்தது. இந்த பிட்ச்களில் நீங்கள் மெதுவாகவோ அல்லது வேகமாகவோ விளையாட முடியாது. பேட்ஸ்மேன்களுக்கு இந்த பிட்ச்களில் எந்த உதவியும் கிடைக்காது. நமது முன்னாள் ஜாம்பவான்கள் சிறந்தவர்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டில் ஐந்து நாட்கள் எப்படி விளையாடுவது என்று தெரியும்.

இந்திய கிரிக்கெட்டின் முன்னேற்றத்திற்காக, கடந்த 10 முதல் 12 ஆண்டுகளில் என்ன நடந்தது, எந்த பிட்ச்களில் அவர்கள் விளையாடினார்கள் என்பதை மறந்துவிட வேண்டும் என்று நான் நினைக்கிறேன். டெஸ்ட் கிரிக்கெட்டை விளையாடத் தேவையான மனநிலைக்கு முயற்சி, கடின உழைப்பு, ஒழுக்கம் தேவை, பல ஆண்டுகளாக இது காணாமல் போய்விட்டதாக நான் உணர்கிறேன்.

2 - 3 நாட்களில் முடியும் போட்டிகளால் ரசிகர்கள் மற்றும் ஒளிபரப்பு நிறுவனங்களும் பாதிக்கப்படுகிறார்கள். ஆனால் ஒரு நல்ல பிட்சில் என்ன நடக்கும்? ஒரு நல்ல பிட்ச் ஆட்டத்தை 5 நாட்களுக்கு நீடிக்கச் செய்கிறது. பின்னர் உண்மையான வெற்றியாளர் யார் என்பதைக் கண்டுபிடிப்பீர்கள். நியூசிலாந்து மற்றும் தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு லாட்டரி போல பிட்ச்கள் கிடைத்தன. ஏனென்றால் என்ன நடக்கப் போகிறது என்று யாருக்கும் தெரியாத அளவுக்கு பிட்ச் இருந்தது.

கவுகாத்தியில் நடைபெற்ற போட்டியில் தென் ஆப்பிரிக்கா டாஸ் வென்று அந்த பிட்சில் முதல் இன்னிங்சில் 489 ரன்கள் எடுத்தது. முதல் நாளில் ஆடுகளம் நன்றாக இருந்தது என்று நீங்கள் கூறலாம். சரி. ஆனால் இரண்டாவது இன்னிங்சில் கூட, அவர்கள் 260 ரன்கள் எடுத்து 5 விக்கெட்டுகளை மட்டுமே இழந்தனர். முதல் இன்னிங்ஸில் நீங்கள் (இந்திய அணி) எத்தனை ரன்கள் எடுத்தீர்கள்? 201 மட்டுமே.

அதற்கு பிட்ச்சில் சுழல் இருந்திருக்கலாம் என்று நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் அன்று வேகப்பந்து வீச்சாளரான மார்கோ ஜான்சன்தான் 6 விக்கெட்டுகளை எடுத்தார். பின்னர் தென் ஆப்பிரிக்கா 260 அடித்த பிட்ச்சில் நீஙகள் 140க்கு அவுட்டானீர்கள். எனவே அங்கே பிட்ச் மேலே தவறில்லை. எனவே இது ஆடுகளத்தின் தவறு மட்டுமல்ல. மிகப்பெரிய தவறு உங்கள் மனநிலைதான் என்று நினைக்கிறேன்” என கூறினார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X