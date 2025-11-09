3வது டி20: வெஸ்ட் இண்டீசை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அபார வெற்றி

3வது டி20: வெஸ்ட் இண்டீசை வீழ்த்தி நியூசிலாந்து அபார வெற்றி
தினத்தந்தி 9 Nov 2025 9:40 AM IST
19.5 ஓவரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 168 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது.

வெல்லிங்டன்,

நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 5 டி20, 3 ஒருநாள், 3 டெஸ்ட் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. டி20 தொடரில் ஏற்கனவே நடந்த இரு ஆட்டங்களின் முடிவில் இரு அணிகளும் தலா ஒரு வெற்றியுடன் சமநிலையில் இருந்தன.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான 3வது டி20 கிரிக்கெட் இன்று நடைபெற்றது. இதில் டாஸ் வென்ற நியூசிலாந்து முதலில் பேட்டிங் தேர்வு செய்தது. அதன்படி களமிறங்கிய நியூசிலாந்து 20 ஓவர்கள் முடிவில் 9 விக்கெட்டுகள் இழப்பிற்கு 177 ரன்கள் குவித்துள்ளது. அந்த அணியின் டெவான் கான்வே 56 ரன்களும், டேரல் மிச்சல் 41 ரன்களும் சேர்த்தனர்.

இதையடுத்து, 178 ரன்கள் எடுத்தால் வெற்றி என்ற சவாலான இலக்குடன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அணியின் தொடக்க வீரர்கள் ஜன்கோ 5 ரன்னிலும், அதன்செ 31 ரன்னிலும் அவுட் ஆகினர். கேப்டன் ஹோப் 1 ரன்னிலும், அகஸ்டி 24 ரன்னிலும் ஆட்டமிழந்தனர். பின்னர் களமிறங்கிய வீரர்கள் சொற்ப ரன்களில் அவுட் ஆகி ஏமாற்றம் அளித்தனர். கடைசி கட்டத்தில் அதிரடியாக ஆடிய ரொமரியோ ஷெப்பர்டு 49 ரன்களிலும், ஸ்பிரிங்கர் 39 ரன்களிலும் ஆட்டம் இழந்தனர். இறுதியில் 19.5 ஓவரில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்து 168 ரன்கள் மட்டுமே எடுத்தது. இதன் மூலம் வெஸ்ட் இண்டீசை 9 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தி நியூசிலாந்து வெற்றிபெற்றது. இந்த வெற்றியின்மூலம் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் 2-1 என்ற புள்ளி கணக்கில் நியூசிலாந்து முன்னிலையில் உள்ளது.

