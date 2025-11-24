வெஸ்ட் இண்டீசுக்கு எதிரான முதல் டெஸ்ட்: நியூசிலாந்து அணி அறிவிப்பு
வெஸ்ட் இண்டீஸ் - நியூசிலாந்து முதல் டெஸ்ட் டிசம்பர் 2-ம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
வெலிங்டன்,
நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 5 போட்டிகள் கொண்ட டி20 மற்றும் தலா 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள், டெஸ்ட் தொடர்களில் விளையாடி வருகிறது. இதில் முதலில் நடைபெற்ற டி20 தொடரை 3-1 என்ற கணக்கிலும், அடுத்து நடைபெற்ற ஒருநாள் தொடரை 3-0 என்ற கணக்கிலும் நியூசிலாந்து கைப்பற்றி அசத்தியது.
இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகள் இடையே 3 போட்டிகள் கொண்ட டெஸ்ட் தொடர் நடைபெற உள்ளது. அதன்படி நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் முதல் டெஸ்ட் போட்டி டிசம்பர் 2-ம் தேதி தொடங்க உள்ளது.
இந்நிலையில் இந்த தொடரின் முதல் போட்டிக்கான நியூசிலாந்து அணி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டாம் லதாம் தலைமையிலான அந்த அணியில் வில்லியம்சன், கான்வே, மேட் ஹென்றி, வில் யங் போன்ற முன்னணி வீரர்கள் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
நியூசிலாந்து அணி விவரம்:
டாம் லதாம் (கேப்டன்), டாம் பிளண்டெல், மிக்கேல் பிரெஸ்வெல், கான்வே, ஜேக்கப் டபி, சக்காடி பவுல்க்ஸ், மேட் ஹேன்றி, டேரில் மிச்செல், ரச்சின் ரவீந்திரா, நாதன் ஸ்மித், சாண்ட்னர், டிக்னர், வில்லியம்சன் மற்றும் வில் யங்