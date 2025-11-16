முதல் ஒருநாள் போட்டி: நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் இன்று மோதல்

முதல் ஒருநாள் போட்டி: நியூசிலாந்து - வெஸ்ட் இண்டீஸ் இன்று மோதல்
தினத்தந்தி 16 Nov 2025 2:36 AM IST
டி20 தொடரை 3-1 என்ற புள்ளி கணக்கில் நியூசிலாந்து கைப்பற்றியது.

வெல்லிங்டன்,

நியூசிலாந்து சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் அணி 5 டி20, 3 டெஸ்ட், 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் விளையாடி வருகிறது. இதில், டி20 தொடரை 3-1 என்ற புள்ளி கணக்கில் நியூசிலாந்து கைப்பற்றியது.

இந்நிலையில், இரு அணிகளுக்கும் இடையேயான முதல் ஒருநாள் போட்டி இன்று நடைபெறுகிறது. கிறிஸ்ட்சர்ச் மைதானத்தில் இன்று அதிகாலை 6.30 மணிக்கு ஆட்டம் தொடங்குகிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

