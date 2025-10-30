ஒருநாள் கிரிக்கெட்: சிறந்த 5 இந்திய பேட்ஸ்மேன்களை தேர்வு செய்த கில்லெஸ்பி.. ஜாம்பவானுக்கு இடமில்லை
கில்லெஸ்பி 5-வது வீரராக ஷிகர் தவானை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.
சிட்னி,
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் சிறப்பான செயல்பாட்டினை வெளிப்படுத்திய ஆல் டைம் சிறந்த 5 இந்திய பேட்ஸ்மேன்களை ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீரரான ஜேசன் கில்லெஸ்பி தேர்வு செய்துள்ளார்.
முதலாவதாக விராட் கோலியை தேர்வு செய்துள்ள அவர், 2-வது இடத்தில் ரோகித் சர்மாவை தேர்வு செய்து ஆச்சரியமளித்துள்ளார். 3-வதாக மகேந்திரசிங் தோனியை தேர்வு செய்துள்ளார். 5-வது வீரராக ஷிகர் தவானை தேர்ந்தெடுத்துள்ளார்.
ஆனால் அவர் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் ஜாம்பவான் பேட்ஸ்மேனாக கருதப்படும் இந்திய முன்னாள் வீரரான சச்சினை தேர்வு செய்யாமல் அதிர்ச்சி அளித்துள்ளார்.
கில்லெஸ்பி தேர்வு செய்த ஆல் டைம் சிறந்த 5 இந்திய ஒருநாள் கிரிக்கெட் பேட்ஸ்மேன்கள்:
1. விராட் கோலி
2. ரோகித் சர்மா
3. மகேந்திரசிங் தோனி
4. வீரேந்திர சேவாக்
