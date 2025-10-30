ஒருநாள் கிரிக்கெட்: ஆல் டைம் சிறந்த 5 இந்திய பேட்ஸ்மேன்களை தேர்வு செய்த மெக்ராத்
மெக்ராத் தேர்வு செய்தவர்களில் பல முன்னணி நட்சத்திரங்கள் இடம்பெறவில்லை.
சிட்னி,
சர்வதேச ஒருநாள் கிரிக்கெட் வரலாற்றில் சிறப்பான செயல்பாட்டினை வெளிப்படுத்திய ஆல் டைம் சிறந்த 5 இந்திய பேட்ஸ்மேன்களை ஆஸ்திரேலிய முன்னாள் வீரரான கிளென் மெக்ராத் தேர்வு செய்துள்ளார்.
முதலாவதாக விராட் கோலியை தேர்வு செய்துள்ள அவர், 2-வது இடத்தில் ரோகித் சர்மாவை தேர்வு செய்து ஆச்சரியமளித்துள்ளார். 3-வதாக சச்சின் தெண்டுல்கரை தேர்வு செய்துள்ளார்.
ஆனால் அவர் இந்திய ஒருநாள் கிரிக்கெட்டில் சிறந்து விளங்கிய முன்னணி நட்சத்திர பேட்ஸ்மேன்களான சேவாக், டிராவிட் போன்ற வீரர்களை தேர்வு செய்யாமல் ஆச்சரியமளித்துள்ளார்.
மெக்ராத் தேர்வு செய்த ஆல் டைம் சிறந்த 5 இந்திய பேட்ஸ்மேன்கள்:
1. விராட் கோலி
2. ரோகித் சர்மா
3. சச்சின் தெண்டுல்கர்
4. மகேந்திரசிங் தோனி
5. யுவராஜ் சிங்
