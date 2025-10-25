இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்: நியூசிலாந்து முன்னணி வீரர் விலகல்
இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆடி வருகிறது.
வெல்லிங்டன்,
இங்கிலாந்து கிரிக்கெட் அணி நியூசிலாந்தில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 டி20 மற்றும் 3 ஒருநாள் போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் ஆடி வருகிறது. இதில் முதலில் நடைபெற்ற டி20 தொடரை 1-0 என்ற கணக்கில் (2வது போட்டியில் வெற்றி) இங்கிலாந்து கைப்பற்றியது. முதல் மற்றும் 3வது போட்டி மழையால் ரத்தானது.
இதையடுத்து இரு அணிகளுக்கும் இடையிலான ஒருநாள் தொடர் நாளை தொடங்குகிறது. இந்நிலையில், இங்கிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் இருந்து நியூசிலாந்து முன்னணி வேகப்பந்து வீச்சாளரான கைல் ஜேமிசன் விலகி உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பயிற்சியின் போது அவருக்கு காயம் ஏற்பட்டதை அடுத்து அவர் இந்த தொடரில் இருந்து விலகி உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அவருக்கு பதிலான மாற்று வீரர் விரைவில் அறிவிக்கப்படுவார் என நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் வாரியம் தெரிவித்துள்ளது.
Related Tags :
Next Story