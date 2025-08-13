ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்; பயிற்சியை தொடங்கிய ரோகித் சர்மா

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடர்; பயிற்சியை தொடங்கிய ரோகித் சர்மா
x

கோப்புப்படம்

தினத்தந்தி 13 Aug 2025 12:53 PM IST
t-max-icont-min-icon

இந்திய அணி வீரர் ரோகித் சர்மா நீண்ட இடைவெளிக்குப் பிறகு மீண்டும் கிரிக்கெட் பயிற்சியை தொடங்கியுள்ளார்.

மும்பை,

ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனான ரோகித் சர்மா கடந்த ஆண்டு இந்திய அணி டி20 உலகக் கோப்பையை வென்ற பிறகு, சர்வதேச டி20 போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்தார். அதன் பின், இங்கிலாந்து டெஸ்ட் தொடருக்கு முன்பாக யாரும் எதிர்பாராத விதமாக டெஸ்ட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து அதிர்ச்சியளித்தார்.

சர்வதேச டி20 மற்றும் டெஸ்ட் போட்டிகளிலிருந்து ஓய்வு பெற்றபோதிலும், ஒருநாள் போட்டிகளில் அவர் தொடர்ந்து விளையாடுவார் எனத் தெரிகிறது. வருகிற அக்டோபர் மாதத்தில் இந்திய அணி ஆஸ்திரேலியாவுக்கு சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடவுள்ளது. அந்த தொடரில் இந்திய அணியை ரோகித் சர்மா கேப்டனாக வழிநடத்துவார் எனத் தெரிகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்கு இன்னும் இரண்டு மாதங்களே இருக்கும் நிலையில், கேப்டன் ரோகித் சர்மா இந்திய அணியின் முன்னாள் உதவிப் பயிற்சியாளர் அபிஷேக் நாயருடன் இணைந்து பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளது முக்கியத்துவம் பெறுகிறது.

ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரை மனதில் வைத்தே ரோகித் சர்மா முன்கூட்டியே பயிற்சியைத் தொடங்கிவிட்டதாகத் தெரிகிறது. ஆஸ்திரேலியாவுக்கு எதிரான தொடருக்குப் பிறகு, ஒருநாள் போட்டிகளுக்கான இந்திய அணியின் கேப்டனாக இளம் வீரர் சுப்மன் கில் நியமிக்கப்படலாம் எனவும் கூறப்படுகிறது.

இந்தியா - ஆஸ்திரேலியா இடையேயான ஒருநாள் தொடர் தொடங்கும் முன்பு இது குறித்து அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பு வெளியாகலாம் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper)

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X