நியூசிலாந்துக்கு எதிரான தொடர்: தீவிர பயிற்சியில் ரோகித் சர்மா

தினத்தந்தி 6 Jan 2026 4:36 PM IST
இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரோகித் சர்மா ஒருநாள் போட்டியில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார்.

புதுடெல்லி,

நியூசிலாந்து கிரிக்கெட் அணி இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் செய்து மூன்று ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டிகள் மற்றும் 5 டி20 போட்டிகள் கொண்ட தொடரில் பங்கேற்க இருக்கிறது.இதில் முதல் ஒருநாள் போட்டி வரும் ஜனவரி 11ஆம் தேதி தொடங்க உள்ளது. ஜன. 14 மற்றும் 18 ஆம் தேதிகளில் முறையே 2-வது மற்றும் மூன்றாவது ஒருநாள் போட்டி நடைபெறுகிறது. டி20 போட்டிகளை பொறுத்தவரை ஜன.21, 23,25, 28,31 ஆகிய தேதிகளில் நடைபெறுகிறது.

டெஸ்ட், டி20 போட்டிகளில் இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ள இந்திய அணியின் நட்சத்திர வீரர் ரோகித் சர்மா ஒருநாள் போட்டியில் மட்டும் விளையாடி வருகிறார்.

இந்த நிலையில், நியூசிலாந்துக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடருக்காக ரோகித் சர்மா தீவிரமாக தயராகி வருகிறார். அவர் மும்பையில் தீவிர வலைப்பயிற்சியில் ஈடுபட்டுள்ளார். இது தொடர்பான வீடியோ இணையத்தில் வைரலாகி வருகிறது.


