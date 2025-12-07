இந்த தொடரில் நான் விளையாடிய விதம்.. - தொடர் நாயகன் விராட் கோலி பேட்டி
தென் ஆப்பிரிக்காவுக்கு எதிரான ஒருநாள் தொடரில் விராட் கோலி மொத்தம் 302 ரன்கள் குவித்தார்.
விசாகப்பட்டினம்,
இந்தியாவில் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டுள்ள தென் ஆப்பிரிக்க கிரிக்கெட் அணி 3 போட்டிகள் கொண்ட ஒருநாள் தொடரில் விளையாடியது. இதில் ராஞ்சியில் நடந்த தொடக்க ஆட்டத்தில் இந்தியா 17 ரன் வித்தியாசத்திலும், ராய்ப்பூரில் நடந்த 2-வது ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா 4 விக்கெட் வித்தியாசத்திலும் வெற்றி பெற்றன. இதனால் தொடர் 1-1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்தது.
இதனையடுத்து இவ்விரு அணிகளில் தொடர் யாருக்கு என்பதை நிர்ணயிக்கும் 3-வது மற்றும் கடைசி ஒருநாள் போட்டி ஆந்திர மாநிலம் விசாகப்பட்டினத்தில் நேற்று நடைபெற்றது. இதில் இந்திய அணி 9 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி பெற்று தொடரை 2-1 என்ற கணக்கில் கைப்பற்றி அசத்தியது.
இந்த தொடரில் 2 சதம் மற்றும் ஒரு அரைசதத்துடன் மொத்தம் 302 ரன்கள் குவித்து அசத்திய விராட் கோலி தொடர் நாயகனாக தேர்வு செய்யப்பட்டார்.
இந்நிலையில் தொடர் நாயகன் விருது வென்ற விராட் கோலி அளித்த பேட்டியில், “உண்மையைச் சொன்னால், இந்தத் தொடரில் நான் விளையாடிய விதம் எனக்கு மிகவும் திருப்திகரமான விஷயம். நான் இந்த நிலையில் 2-3 வருடங்களாக விளையாடவில்லை என்று நினைக்கிறேன். என் மனதில் மிகவும் சுதந்திரமாக உணர்கிறேன். முழு ஆட்டமும் நன்றாக வருகிறது. அதை உருவாக்குவது மிகவும் உற்சாகமானது.
இது ஒரு வீரராக நான் எப்போதும் செய்ய முயற்சித்த ஒன்று. என்னுடைய சொந்தத் தரத்தை நிர்வகித்து தாக்கத்தை ஏற்படுத்த முயற்சிக்கிறேன். நீண்ட நேரம் பேட்டிங் செய்யும் நான் சூழ்நிலைக்குத் தகுந்தாற்போல் விளையாடுகிறேன். நீங்கள் 15-16 ஆண்டுகள் விளையாடும்போது, நிச்சயமாக, உங்கள் திறனை நீங்களே சந்தேகிக்கும் பல கட்டங்களை சந்திப்பீர்கள். குறிப்பாக ஒரு பேட்ஸ்மேனாக நீங்கள் செய்யும் தவறு பதற்றத்தை உண்டாக்கும். அதுதான் விளையாட்டின் அழகு. கிரிக்கெட்டில் என்னுடைய மொத்த பயணமும் ஒரு சிறந்த நபராக மாறுவதைப் பற்றியதாகும்.
குறிப்பாக பேட்டிங்கில் நீங்கள் அந்த பயத்தை கடந்து செல்ல வேண்டும். நீங்கள் நம்பிக்கையுடன் விளையாடத் தொடங்கலாம். ஆம், நான் என்னை சந்தேகிக்கும் பல கட்டங்களை சந்தித்திருக்கிறேன். அதை ஒப்புக்கொள்ள நான் வெட்கப்படவில்லை. எனவே, அது எல்லோருடைய பயணத்திலும் ஒரு பகுதி என்று நினைக்கிறேன். ஆனால் இப்போதும் அணிக்காக பங்களிக்க முடிந்ததில் நான் மகிழ்ச்சியடைகிறேன்.
நான் சுதந்திரமாக விளையாடும்போது, சிக்சர்கள் அடிக்க முடியும் என்று எனக்குத் தெரியும். அதனால், நான் நன்றாக பேட்டிங் செய்ததால் கொஞ்சம் வேடிக்கையாக இருக்க விரும்பினேன். கொஞ்சம் ரிஸ்க் எடுங்கள். ராஞ்சியில் நடைபெற்ற முதல் போட்டியில் வெளிப்படுத்தியது இந்தத் தொடரில் என்னுடைய ஆட்டங்களில் சிறந்தது. ஏனெனில் ஆஸ்திரேலியாவில் விளையாடிய பின் நான் எந்தப் போட்டியிலும் விளையாடவில்லை.
இந்த மூன்று போட்டிகளும் இப்படி சென்றதற்கு நான் நன்றியுள்ளவனாக இருக்கிறேன். தொடர் 1 - 1 என்ற கணக்கில் சமநிலையில் இருந்ததால் நிச்சயம் நன்றாக விளையாட வேண்டிய நிலை உருவானது. அது போன்ற சூழ்நிலைகளே எங்களது (ரோகித்) சிறந்த ஆட்டத்தை வெளிக்கொண்டு வருகிறது. நாங்கள் எங்களுடைய அணிக்காக ஏதேனும் ஸ்பெஷலாக செய்ய விரும்பினோம்.
பல ஆண்டுகளாக நாங்கள் அதைத்தான் செய்து வருகிறோம். அதனால்தான் நாங்கள் இவ்வளவு காலமாக விளையாட முடிந்தது. ஏனென்றால் அணிக்குத் தேவையானவற்றுடன் நாங்கள் எப்போதும் இணைந்திருக்கிறோம். சூழ்நிலைக்கு ஏற்ப எங்கள் திறமைகளைக் கொண்டு அணிக்கு என்ன செய்ய முடியும் என்பதில் உறுதியாக உள்ளோம். மேலும், நாங்கள் இருவரும் (ரோகித் மற்றும் அவர்) இப்போதும் அதைச் செய்து அணிக்கு உதவுவதில் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம்” என்று கூறினார்.