Tamil Nadu register a massive victory against J & K, thanks to Jagadeesan's blistering 165 & Achyuth's splendid 6 wicket haul. ️ Up next: Vidarbha on December 31.#JKvTN #VHT #VijayHazareTrophy #TamilNaduCricket #TNCA #TNCricket pic.twitter.com/DsIVglIRQj