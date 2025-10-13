மகளிர் உலகக்கோப்பை: டாஸ் வென்ற வங்காளதேசம் பேட்டிங் தேர்வு

மகளிர் உலகக்கோப்பை: டாஸ் வென்ற வங்காளதேசம் பேட்டிங் தேர்வு
Image Courtesy: @ICC

13 Oct 2025 2:38 PM IST
மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது.

விசாகப்பட்டினம்,

13-வது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகளும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.

இந்நிலையில், மகளிர் உலகக்கோப்பையில் இன்று நடைபெறும் 14வது லீக் ஆட்டத்தில் தென் ஆப்பிரிக்கா - வங்காளதேசம் மோதுகின்றன. உலகக்கோப்பை புள்ளி பட்டியலில் தென் ஆப்பிரிக்கா 4வது இடத்திலும், வங்காளதேசம் 6வது இடத்திலும் உள்ளன என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

இதையடுத்து இந்த போட்டிக்கான டாஸ் சுண்டப்பட்டது. இதில் டாஸ் வென்ற வங்காளதேச அணி முதலில் பேட்டிங் செய்வதாக அறிவித்துள்ளது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

