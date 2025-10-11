மகளிர் உலகக் கோப்பை: இலங்கை அணிக்கு 254 ரன்கள் இலக்கு நிர்ணயித்த இங்கிலாந்து

தினத்தந்தி 11 Oct 2025 7:20 PM IST
50 ஓவர்கள் முடிவில் இங்கிலாந்து 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 253 ரன்கள் எடுத்தது

கொழும்பு,

13-வது மகளிர் உலகக்கோப்பை கிரிக்கெட் தொடர் இந்தியா மற்றும் இலங்கையில் நடந்து வருகிறது. இதில் பங்கேற்றுள்ள 8 அணிகளும் தங்களுக்குள் தலா ஒரு முறை மோத வேண்டும். லீக் சுற்று முடிவில் முதல் 4 இடங்களை பிடிக்கும் அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும். இந்நிலையில், மகளிர் உலகக்கோப்பை தொடரில் இன்று நடைபெறும் 12வது லீக் ஆட்டத்தில் இலங்கை , இங்கிலாந்து மோதுகின்றன. இலங்கை தலைநகர் கொழும்புவில் உள்ள மைதானத்தில் ஆட்டம் நடைபெறுகிறது. இந்த போட்டிக்கான டாஸ் போடப்பட்டது. அதில் டாஸ் வென்ற இலங்கை அணியின் கேப்டன் சமாரி அதபத்து பந்துவீச்சை தேர்வு செய்தார்.அதன்படி இங்கிலாந்து அணி முதலில் பேட்டிங் செய்தது.

தொடக்கம் முதல் இங்கிலாந்து அணி சிறப்பாக விளையாடியது. அந்த அணியில் நாட் ஸ்கைவர் நிலைத்து ஆடினார். அவர் சதமடித்து அசத்தினார் . நாட் ஸ்கைவர் 117 ரன்கள் எடுத்தார். டாமி பியூமண்ட் 32 ரன்கள் எடுத்தார் .

இறுதியில் 50 ஓவர்கள் முடிவில் இங்கிலாந்து 9 விக்கெட் இழப்பிற்கு 253 ரன்கள் எடுத்தது. இலங்கை அணியில் இனோகா ரணவீர 3 விக்கெட்டுகள் வீழ்த்தினார் .தொடர்ந்து 254 ரன்கள் இலக்குடன் இலங்கை அணி விளையாடுகிறது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

