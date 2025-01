ஆக்கி இந்தியா லீக்: கோனாசிகா அணியை வீழ்த்தி உ.பி.ருத்ராஸ் வெற்றி

Hyderabad Toofans put the brakes on Tamil Nadu Dragons' winning streak, and record a comfortable win!Watch the LIVE coverage on DD Sports, Waves, Sony TEN 1, Sony TEN 3, Sony TEN 4 and Sony LIV!#HeroHIL #HockeyKaJashn #HockeyIndiaLeague #HYDTvsTMLD | @HToofans |… pic.twitter.com/S0xjWUXxP5