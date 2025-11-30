ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி: இந்திய அணி 2வது வெற்றி

ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி: இந்திய அணி 2வது வெற்றி
x
தினத்தந்தி 30 Nov 2025 6:45 AM IST (Updated: 30 Nov 2025 6:45 AM IST)
t-max-icont-min-icon

இந்திய அணி, ஓமனை சந்தித்தது

சென்னை,

14-வது ஜூனியர் உலகக் கோப்பை ஆக்கி போட்டி (21 வயதுக்கு உட்பட்டோர்) ஆக்கி போட்டி சென்னை எழும்பூரில் உள்ள மேயர் ராதாகிருஷ்ணன் ஸ்டேடியம் மற்றும் மதுரை ரேஸ்கோர்சில் புதிதாக அமைக்கப்பட்டுள்ள சர்வதேச ஆக்கி ஸ்டேடியத்தில் நடந்து வருகிறது.

தமிழகத்தில் முதல்முறையாக நடைபெறும் இந்த போட்டியில் பங்கேற்றுள்ள 24 அணிகள் 6 பிரிவாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.இதில் மதுரையில் நேற்று நடந்த லீக் ஆட்டம் ஒன்றில் நெதர்லாந்து அணி 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் இங்கிலாந்தை வீழ்த்தி போட்டியை வெற்றியுடன் தொடங்கியது.

இன்னொரு ஆட்டத்தில் தொடக்கம் முதலே ஆதிக்கம் செலுத்திய மலேசிய அணி 5-1 என்ற கோல் கணக்கில் ஆஸ்திரியாவை தோற்கடித்தது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் தென்ஆப்பிரிக்க அணி 2-1 என்ற கோல் கணக்கில் அயர்லாந்தை வீழ்த்தி முதல் வெற்றியை சொந்தமாக்கியது. இன்னொரு ஆட்டத்தில் நடப்பு சாம்பியன் ஜெர்மனி 7-0 என்ற கோல் கணக்கில் கனடாவை துவம்சம் செய்து தொடர்ச்சியாக 2-வது வெற்றியை வசப்படுத்தியது.

சென்னையில் நடைபெற்ற லீக் ஆட்டம் ஒன்றில் பிரான்ஸ் அணி 11-1 என்ற கோல் கணக்கில் தென்கொரியாவை தோற்கடித்தது. இன்னொரு ஆட்டத்தில் முன்னாள் சாம்பியனான ஆஸ்திரேலிய அணி 5-3 என்ற கோல் கணக்கில் வங்காளதேசத்தை தோற்கடித்து போட்டியை வெற்றியுடன் தொடங்கியது. மற்றொரு ஆட்டத்தில் சுவிட்சர்லாந்து அணி 3-2 என்ற கோல் கணக்கில் சிலியை சாய்த்து தொடர்ச்சியாக 2-வது வெற்றியை தனதாக்கியது.

இரவில் நடந்த ஆட்டத்தில் தரவரிசையில் 2-வது இடம் வகிக்கும் இந்திய அணி, 40-வது இடத்தில் உள்ள ஓமனை சந்தித்தது. இந்த ஆட்டத்தில் இந்திய அணி 17-0 என்ற கோல் கணக்கில் ஓமனை பந்தாடி தொடர்ச்சியாக 2-வது வெற்றியை சொந்தமாக்கியது. இந்திய அணியில் தில்ராஜ் சிங் 4 கோலும், மன்மீத் சிங், அர்ஷ்தீப் சிங் தலா 3 கோலும், குர்ஜோத் சிங், அஜீத் யாதவ் தலா 2 கோலும், அன்மோல் எக்கா, ஷர்தானாந்த் திவாரி, தோனேவ்ஜம் லுவாங் தலா ஒரு கோலும் அடித்தனர்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X