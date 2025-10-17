ஒலிம்பிக்கில் 8 பதக்கம்.. 25 வயதிலேயே அதிர்ச்சி ஓய்வு அறிவித்த நீச்சல் வீராங்கனை

ஒலிம்பிக்கில் 8 பதக்கம்.. 25 வயதிலேயே அதிர்ச்சி ஓய்வு அறிவித்த நீச்சல் வீராங்கனை
x

image courtesy: insagram/ariarnetitmus_

தினத்தந்தி 17 Oct 2025 12:31 AM IST
t-max-icont-min-icon

சர்வதேச நீச்சல் போட்டியில் இவர் மொத்தம் 33 பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.

பிரிஸ்பேன்,

ஆஸ்திரேலியாவின் பிரபல நீச்சல் வீராங்கனை அரியானே டிட்மஸ் தனது 25-வது வயதிலேயே நீச்சல் விளையாட்டில் இருந்து ஓய்வு பெறுவதாக அறிவித்து ரசிகர்களை அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கி இருக்கிறார்.

அரியானே டிட்மஸ் 400 மீட்டர் பிரீஸ்டைலில் உலக மற்றும் ஒலிம்பிக் சாம்பியனாக வலம் வருகிறார். கடந்த ஆண்டு பாரீஸ் ஒலிம்பிக்கில் 400 மீட்டர் பிரீஸ்டைலில் கடும் போட்டிக்கிடையே மகுடம் சூடினார். ஒலிம்பிக்கில் மட்டும் இதுவரை 4 தங்கம், 3 வெள்ளி, ஒரு வெண்கலம் என 8 பதக்கங்களை வென்றுள்ளார்.

அத்துடன் உலக சாம்பியன்ஷிப்பில் 9 பதக்கம் என சர்வதேச போட்டியில் மொத்தம் 33 பதக்கங்களை அறுவடை செய்துள்ளார்.

1 More update
தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

Related Tags :
Next Story

மேலும் செய்திகள்

ஆசிரியரின் தேர்வுகள்...

அதிகம் வாசிக்கப்பட்டவை

logo

எங்களைப்பற்றி தனித்தன்மை பாதுகாப்பு தொடர்புகொள்ள வலைத்தள தொகுப்பு ஆலோசனைகள் வேலைவாய்ப்பு

Paper Ad Tariff Web Ad Tariff Terms & Conditions (E-paper) Archive Sitemap

காப்புரிமை 2024, © The Thanthi Trust Powered by Hocalwire
X