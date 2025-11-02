ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன்: உன்னதி ஹுடா அரையிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

தினத்தந்தி 2 Nov 2025 9:07 AM IST
ஹைலோ ஓபன் பேட்மிண்டன் தொடர் ஜெர்மனியில் நடைபெற்று வருகிறது.

இதில் மகளிர் ஒற்றையர் பிரிவு காலிறுதியில் இந்தியாவின் உன்னதி ஹுடா, சீன தைபேயின் லின் சியாங் டியை உடன் மோதினார்.

இதில் சிறப்பாக ஆடிய உன்னதி ஹுடா 22-20, 21-13 என்ற செட் கணக்கில் வென்று அரையிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

