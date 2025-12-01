சர்வதேச பேட்மிண்டன்: இந்திய ஜோடி சாம்பியன்

சர்வதேச பேட்மிண்டன்: இந்திய ஜோடி சாம்பியன்
தினத்தந்தி 1 Dec 2025 6:27 PM IST
இந்திய ஜோடிக்கு ரூ.17 லட்சம் பரிசுத்தொகையாக கிடைத்தது.

லக்னோ,

சையத் மோடி நினைவு சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி லக்னோவில் நடந்தது. இதில் நேற்று நடந்த மகளிர் இரட்டையர் பிரிவின் இறுதிசுற்றில் நடப்பு சாம்பியனான இந்தியாவின் திரிசா ஜாலி- காயத்ரி கோபிசந்த் ஜோடி, ஜப்பானின் காகோ ஒசாவா- மை தனாபே இணையுடன் மோதியது.

இதில் முதல் செட்டை இழந்த இந்திய ஜோடி சரிவில் இருந்து மீண்டு வந்து 17-21, 21-13 மற்றும் 21-15 என்ற செட் கணக்கில் வெற்றி பெற்று சாம்பியன் பட்டத்தை தக்க வைத்துக் கொண்டது. இந்திய ஜோடிக்கு ரூ.17 லட்சம் பரிசுத்தொகையாக கிடைத்தது.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

