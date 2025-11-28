சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: இந்திய வீராங்கனை காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்

சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன்: இந்திய வீராங்கனை காலிறுதிக்கு முன்னேற்றம்
தினத்தந்தி 28 Nov 2025 1:51 PM IST
இந்திய வீராங்கனை தன்வி ஷர்மா நோஜோமி ஒகுஹரா உடன் மோதினார்,

லக்னோ,

சையத் மோடி சர்வதேச பேட்மிண்டன் போட்டி லக்னோவில் நடந்து வருகிறது. இதில் நேற்று நடந்த பெண்கள் ஒற்றையர் 2-வது சுற்று ஆட்டம் ஒன்றில் ஜூனியர் உலக கோப்பை போட்டியில் வெள்ளிப்பதக்கம் வென்றவரான 16 வயது இந்திய வீராங்கனை தன்வி ஷர்மா நோஜோமி ஒகுஹரா (ஜப்பான்) உடன் மோதினார்,

பரபரப்பான இந்த ஆட்டத்தில் சிறப்பாக விளையாடிய தன்வி ஷர்மா, 13-21, 21-16, 21-19 என்ற செட் கணக்கில் நோஜோமி ஒகுஹராவுக்கு அதிர்ச்சி அளித்து காலிறுதிக்கு முன்னேறினார்.

தினத்தந்தி

தினத்தந்தி

