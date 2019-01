மாவட்ட செய்திகள்

காந்தி நினைவு நாள்: தமிழகம் முழுவதும் இன்று மது விற்பனைக்கு தடை மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Gandhi Memorial Day: Today, the sale of alcohol is prohibited in Tamil Nadu

