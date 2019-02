மாவட்ட செய்திகள்

பிரதமர் மோடியின் திருப்பூர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு: கருப்புக்கொடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வைகோ உள்பட 377 பேர் கைது + "||" + Opposition to Prime Minister Modi's visit to Tirupur Vaiko arrested for protesting

பிரதமர் மோடியின் திருப்பூர் வருகைக்கு எதிர்ப்பு: கருப்புக்கொடி போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட வைகோ உள்பட 377 பேர் கைது