மாவட்ட செய்திகள்

பழனி பஞ்சாமிர்த ஆலைக்கு உரிமம் பெற வேண்டும் என்ற நோட்டீசுக்கு தடை - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு + "||" + Prohibition against notice of licensing of Palani Panchamrta plant

பழனி பஞ்சாமிர்த ஆலைக்கு உரிமம் பெற வேண்டும் என்ற நோட்டீசுக்கு தடை - மதுரை ஐகோர்ட்டு உத்தரவு