மாவட்ட செய்திகள்

கோவை நகைபட்டறை ஊழியரிடம் 1½ கிலோ தங்கநகையை கொள்ளையடித்த 2 பேர் கைது + "||" + To the staff of the Coimbatore jewelry store Looted 1½ kg of gold 2 arrested

கோவை நகைபட்டறை ஊழியரிடம் 1½ கிலோ தங்கநகையை கொள்ளையடித்த 2 பேர் கைது